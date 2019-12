Immer mehr Altenpfleger: Ausbildungs-Boom im Pflegebereich

In Hamburg entscheiden sich immer mehr Menschen für eine Ausbildung in der Altenpflege. So begannen in diesem Jahr 833 Azubis eine Ausbildung zum Altenpfleger, Pflege- sowie Gesundheitsassistenten.



Das entspricht einem Anstieg von rund 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt absolvieren in Hamburg derzeit rund 1900 Personen eine Ausbildung in der Altenpflege. Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks bezeichnet diese Entwicklung als „Erfolgsgeschichte“.