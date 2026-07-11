Das Gorch-Fock-Haus muss saniert werden. Viele Wohnungseigentümer können das nicht bezahlen.

Kein schöner Anblick: Der Eingang zum 72 Meter hohen Gorch-Fock-Haus ist eingerüstet, damit niemand von herabfallenden Fassadenteilen getroffen wird. Florian Quandt

Skandal-Richter Ronald Schill (67) hatte hier ein Liebesnest. Die Politiker-Legende Jürgen Echternach (CDU) lebte in einer großen Wohnung mit traumhaftem Elbblick. Barkassen-Unternehmer Heinrich „Käpt’n“ Prüsse (1940-2021) und auch der bekannte „Klettermaxe“ Arnim Dahl genossen hier ihren Lebensabend.

Das Gorch-Fock-Haus in der Breiten Straße 159 oberhalb des Fischmarkts war einmal eine „erste Adresse“. Doch das beinahe 55 Jahre alte Hochhaus ist in die Jahre gekommen. Und bei vielen Bewohnern geht die Angst um, es drohen Sanierungskosten in Höhe von mindestens 25 Millionen Euro.

Genau 178 Wohnungen befindet sich in dem 23-stöckigen Altonaer Hochhaus. Als 1972/73 die ersten Mieter und Eigentümer einzogen, da bestaunten sie den großen Luxus. Es gab eine Pförtnerloge, eine große Tiefgarage und eine Dachterrasse in 72 Meter Höhe, die von allen Bewohnern genutzt werden konnte. Makler priesen damals die „einzigartigen Sonnenuntergänge“ über der Elbe, welche die Bewohner genießen könnten. Die Wohnungen sind zwischen 41 (ein Zimmer) und 141 Quadratmeter groß.

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Simone Börner (65) zeigt der MOPO den herrlichen Ausblick aus ihrer Wohnung in der 16. Etage. Florian Quandt

Erheblicher Sanierungsbedarf

Vor etwa zehn Jahren lösten sich dann erste Teile von der maroden Sichtbetonfassade. Es begannen umfangreiche Diskussionen bei Eigentümerversammlungen, ob die Fassade saniert oder abgerissen und neu gebaut werden sollte. Weitere Untersuchungen des Hauses brachten dann nach und nach weiteren erheblichen Sanierungsbedarf ans Licht: Balkone, Fenster, Dach, Siele, Abwasserleitungen, Fahrstühle. Dazu kamen enorme Kosten für Planungen, Einrichtung der Baustelle oder Anwälte.

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Nach Streitereien wurde die Verwaltung gewechselt, neue Kostenvoranschläge eingeholt, Anwälte beschäftigt.

Eingang und Foyer des Hochhauses Breite Straße 159 in Altona. Einer der beiden Fahrstühle ist seit Längerem defekt. Die ganze Aufzugsanlage muss saniert werden. Florian Quandt Eingang und Foyer des Hochhauses Breite Straße 159 in Altona. Einer der beiden Fahrstühle ist seit Längerem defekt. Die ganze Aufzugsanlage muss saniert werden. Florian Quandt Eingang und Foyer des Hochhauses Breite Straße 159 in Altona. Einer der beiden Fahrstühle ist seit Längerem defekt. Die ganze Aufzugsanlage muss saniert werden. Florian Quandt

Bei einer Eigentümerversammlung am vergangenen Dienstag wurde nun notgedrungen zunächst die Sanierung von Fassade, Fenstern und Balkonen beschlossen. Voraussichtliche Kosten: 25 Millionen Euro! Und das bei einer Rücklage der Eigentümer von gerade mal vier Millionen Euro.

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Furcht, im hohen Alter die Wohnung zu verlieren

Etwa 75 Prozent der Bewohner des Hochhauses sind auch Eigentümer. Auf jeden einzelnen kommt also eine sogenannte Sonderumlage in sechsstelliger Höhe zu. Einer von ihnen ist ein bekannter Fußballstar, er dürfte das Geld locker aufbringen.

„Klettermaxe” und Stuntman Armin Dahl (1922-1998) lebte bis zu seinem Lebensende im Hochhaus. Morgenpost Verlag Skandal-Richter Ronald Schill (67) hatte eine kleine Wohnung im 11. Stock des Gorch-Fock-Hauses. Morgenpost Verlag

Doch vor allem ältere Bewohner von Wohnungen, die teils seit den 1970er Jahren im Hause lebten, gerieten in Panik. Die oft schon mehr als 80 Jahre alten Menschen fragten sich verzweifelt, wer ihnen wohl noch den dringend benötigten hohen Kredit gewähren wird. Viele fürchteten, dass sie im hohen Alter die Wohnung verlieren. Im Hochhaus wird sogar davon gesprochen, dass hochbetagte Mieter dem jahrelangen Stress nicht mehr gewachsen waren und vor Gram gestorben sind.

Wohnungseigentümer befürchten hohe Kosten

Aktuell befürchten nicht wenige Mieter sogar noch höhere Kosten. „Wir werden ganz sicher die 30-Millionen-Grenze knacken müssen“, so ein langjähriger Mieter, der ungenannt bleiben will. Wie so oft bei solchen Projekten, werden vermutlich während der Arbeiten, die 2027 beginnen sollen, weitere Schäden entdeckt.

Nun warten Spekulanten auf ihre Chance. Sie wollen Eigentümer überreden, ihre Wohnung abzustoßen, um sie nach der Sanierung dann deutlich teurer weiterzuveräußern. Bei der Traumlage der Immobilie dürfte die Rechnung im Zweifel aufgehen.