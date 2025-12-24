„Im ‚Onkel Pö‘ spielt eine Rentierband“ – der Weihnachtsmann beantwortet neun Fragen

Eigentlich hat der Weihnachtsmann im Moment gar keine Zeit für Interviews, aber für die MOPO hat er eine Ausnahme gemacht und unseren Fragebogen beantwortet. „Ihr wart ja alle brav im vergangenen Jahr“, so seine Erklärung.

1. Sie könnten einen Tag in Hamburg alles ändern – was würden Sie als Erstes tun? Schoko-Osterhasen für alle! Beißt lieber dem die Ohren ab als mir den Kopf.

2. Mein liebstes Hamburg-Klischee – und was dran ist: Dass es in Hamburg an Heiligabend immer regnet. Was bin ich hier schon nass geworden.

3. Diese Hamburger Spezialität ist unverzichtbar: Ich lieb eure braunen Kekse, wie heißen die noch: Kemm’sche Kuchen!

4. Der schönste Stadtteil Hamburgs: Das ist dieses eine Quartier, wo nur brave Kinder wohnen. Ich sag aber nicht wo.

5. Drei Dinge, die mich glücklich machen: Beim Kniffeln gegen den Osterhasen gewinnen, Rudis rote Nase, wenn sie denn mal ausnahmsweise funktioniert, und Menschen, die noch an mich glauben.

Das guckt der Weihnachtsmann am liebsten im Fernsehen

6. Dieser Charakterzug nervt mich an mir selbst: Ich hab so ein schlechtes Gedächtnis! Ich höre tausendmal „Von drauß’ vom Walde komm ich her“, aber glauben Sie mal nicht, dass ich das inzwischen auswendig kann. Irgendwas mit Tannenspitzen? Lichtlein blitzen?

7. Diese TV-Sendung schaue ich gerne: Ich liebe Ski-Weitsprung! Guck ich zu gerne und stelle mir dann vor, die Rentiere und ich würden die Schanze mal runtersausen.

8. In diesem Laden hatte ich meinen schlimmsten Absturz: Das war in Pöseldorf mit Knecht Ruprecht, Rentier Rudolf und den anderen. Gibt sogar einen Song über uns: „Im Onkel Pö spielt ’ne Rentier-Band seit 20 Jahren Dixieland …“

9. Darüber musste ich zuletzt richtig lachen: Der Osterhase rief mich an und wollte Dienste tauschen. Er will auch mal im Frühling Urlaub machen! Lustiges Langohr. (STE)