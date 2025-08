Im Norden bleibt’s grau: Starkregen und Gewitter übers Wochenende

Schleswig-Holstein und Hamburg bleiben über das Wochenende im aktuellen Wettertief. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet weiter Schauer und Gewitter für den Norden. In einigen Regionen sorgt heftiger Starkregen für lokale Unwettergefahr.

Am Samstag bleibt es wechselnd stark bewölkt, von der Nordsee strömen immer wieder Schauer und Gewitter ins Landesinnere. Unwettergefahr gibt es auf Helgoland und an der Schlei. Laut DWD wird für Helgoland bei 19 Grad Celsius heftiger Starkregen erwartet. An der Schlei soll es etwas wärmer werden, bis 22 Grad, allerdings auch mit heftigem Starkregen.

Für die Nacht zum Sonntag rechnet der DWD mit nachlassenden Schauern und Gewittern, es bleibt vielfach wolkig. Am Sonntag soll sich das Wetter dann etwas beruhigen. Es bleibt bewölkt, aber der Regen wird weniger. Im Laufe des Nachmittags soll sich die Wolkendecke auflockern, die Temperaturen erreichen bis zu 21 Grad. (dpa/mp)