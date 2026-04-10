Im historischen Omnibus von 1962 Hamburg erkunden: Hier starten jetzt Rundfahrten

Bitte einsteigen zur Ausflugsfahrt im historischen Omnibus von Magirus-Deutz (1962). Hier sitzt der Gast auf Schlangenleder-Imitat und der Busfahrer hat eine fest installierte Blumenvase am Armaturenbrett. Der Deutz und zwei weitere historische HVV-Busse starten jetzt zu Rundfahrten durch Hamburgs größtes Blumen- und Gemüseanbaugebiet.

Die „Vier- und Marschländer Schnupperfahrt“ bieten die VHH in Kooperation mit den „Veer- und Marschlanner Rundümwieserinnen“ an. Die Rundfahrt führt vom Bahnhof Bergedorf über Curslack, Neuengamme, Kirchwerder und Ochsenwerder. Während der Fahrt informieren die „Rundümwieserinnen“ über die Geschichte, Kultur und Freizeitangebote der Region.

Im historischen HVV-Bus Hamburg erkunden

Gefahren wird mit historischen Omnibussen. Es gibt den Überlandbus der Marke „Büssing Präsident 14“ aus dem Baujahr 1964, einen „Mercedes-Benz O 305“ von 1984 und einen „Magirus-Deutz-Saturn“, der mit seiner Erstzulassung von 1962 sogar der älteste Wagen in der Runde der Veteranen ist.

Während der „Deutz“ mit Sitzpolstern im Schlangenlederimitat und Blumenvase vorne beim Busfahrer aufwarten kann, dominiert im Büssing das rote Kunstleder der Sitze und der heute nicht mehr ganz ernst gemeinte Hinweis am Einstieg: „Eingang Selbstkassierer – Bitte das Fahrgeld abgezählt bereithalten“.

Omnibusse: Touren starten am ZOB Bergedorf

Start- und Endpunkt der Touren ist der ZOB Bergedorf (Abfahrtsbereich B). Los geht es jeweils um 14 Uhr oder 16 Uhr. Die Fahrten dauern ca. 90 Minuten. Der Preis beträgt pro Person 19,50 Euro. Achtung: HVV-Karten haben keine Gültigkeit und die Fahrten können auch nicht am Bus gekauft werden. Die Busse sind nicht barrierefrei.

Fahrkarten gibt es über das Online-Buchungsportal der Reisering Hamburg RRH GmbH unter www.jasper.de/vhh-oldtimerfahrten. Die ersten Fahrten starten am Sonntag, 12. und 26. April.

Vor 100 Jahren fuhren die ersten Omnibusse in der Metropolregion Hamburg, die den Grundstein für das heutige Netz von vhh.mobility legten. Gefeiert wird mit einem vielfältigen Programm aus Veranstaltungen, Ausstellungen und Mitmach-Aktionen.

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Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1905 zurück, als die Bergedorf-Geesthachter Eisenbahn AG (BGE) gegründet wurde. Bereits 1906 fuhren die ersten Züge zwischen Bergedorf und Geesthacht. Weitere Bahnlinien in den Vier- und Marschlanden entstanden. Schon früh setzte die BGE dabei aber auch auf den Bus.

Am 15. Mai 1926 fuhren als Ergänzung zur Bahn die ersten Busse von Bergedorf nach Geesthacht und von Geesthacht nach Lauenburg. Das war die Geburtsstunde des heutigen Busbetriebs der VHH.