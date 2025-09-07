mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Werner B. (57) wohnt seit 2017 in der Kegelhofstraße. Er beschreibt vor allem das Treppenhaus als katastrophal.

Werner B. (57) wohnt seit 2017 in der Kegelhofstraße. Er beschreibt vor allem das Treppenhaus als katastrophal. Foto: Marius Röer

  • Eppendorf

paidMitten in Eppendorf: Er wohnt seit Jahren auf einer Baustelle – „Unfassbar!“

kommentar icon
arrow down

Zunächst wirkt das Jugendstil-Gebäude in der Kegelhofstraße Nummer 23 wie all die schicken Häuser in Eppendorf. Doch wer genau hinschaut, sieht Risse. Im Innern gleicht das Haus einer Baustelle: Im Treppenhaus blättert Putz, Kabel hängen herum. Eine Wohnungstür ist zugemauert. Viele Mieter sind ausgezogen, ein paar harren nach Jahren noch aus. Was hat der Eigentümer vor? Der ist in Hamburg jedenfalls kein Unbekannter.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test