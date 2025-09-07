Zunächst wirkt das Jugendstil-Gebäude in der Kegelhofstraße Nummer 23 wie all die schicken Häuser in Eppendorf. Doch wer genau hinschaut, sieht Risse. Im Innern gleicht das Haus einer Baustelle: Im Treppenhaus blättert Putz, Kabel hängen herum. Eine Wohnungstür ist zugemauert. Viele Mieter sind ausgezogen, ein paar harren nach Jahren noch aus. Was hat der Eigentümer vor? Der ist in Hamburg jedenfalls kein Unbekannter.





