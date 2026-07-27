Im Deichtortunnel kam es Montagfrüh zu einem Unfall – wohl wegen eines illegalen Autorennens. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein 21-Jähriger hatte am frühen Montagmorgen mit seinem Mercedes AMG GLE im Deichtortunnel einen Unfall gebaut. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge, war ein gab es ein illegales Autorennen.

Der Unfall ereignete sich gegen 3.30 Uhr im Höhe der Einfahrt zum Deichtortunnel. Ein

Mercedes AMG GLE und eine Mercedes C-Klasse sollen nach Angaben der Polizei nebeneinander die Amsinckstraße in Richtung des Deichtortunnels befahren haben.

Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer des schwarzen Mercedes AMG GLE in Höhe der Einfahrt zum Deichtortunnel die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte zunächst mit der dortigen Straßenbegrenzung und anschließend mit einem

freistehenden Geländer an der Bahnbrücke.

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Illegales Autorennen mit AMG-Mercedes endet in Crash

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Durch die Kollision erlitt der 21-jährige Fahrer des totalbeschädigten Mercedes leichte Verletzungen, die vor Ort von einer alarmierten Rettungswagenbesatzung erstversorgt wurden. Der 20-jährige Fahrer der blauen C-Klasse, die durch Trümmerteile getroffen und

leicht beschädigt wurde, blieb unverletzt.



Für die Unfallaufnahme setzten die Polizistinnen und Polizisten eine Drohne ein

und zogen einen Sachverständigen hinzu. Die Polizeikräfte stellten zudem die

Fahrzeuge und die Führerscheine der beteiligten Personen sicher.

Der Tunnel war bis kurz nach 10.30 Uhr stadteinwärts Richtung Willy-Brandt-Straße gesperrt. Auf der Spaldingstraße, der Kurt-Schuhmacher-Allee und der Amsinckstraße kam es infolge der Sperrung zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen.