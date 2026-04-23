mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Eine neue Taubenfalle im Hauptbahnhof sorgt für Diskussionen.

Eine neue Taubenfalle im Hauptbahnhof sorgt für Diskussionen. Foto: FLorian Qaundt

paidIllegale Taubenfalle am Hauptbahnhof – Bezirk schreitet nach MOPO-Bericht ein

kommentar icon
arrow down

Eine Lebendfalle für Tauben am Hamburger Hauptbahnhof sorgt unter Tierschützern seit Wochen für Aufregung. Die MOPO berichtete, wie Tiere einfach weggefangen wurden und im Nachbarland Schleswig-Holstein ausgesetzt. Für die Tauben eine Qual, denn sie sind sehr standorttreu. Im Bahnhof gibt es sogar einen Taubenschlag – weitere sind in Planung. Jetzt ist das Veterinäramt des Bezirks eingeschritten.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test