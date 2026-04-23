Eine Lebendfalle für Tauben am Hamburger Hauptbahnhof sorgt unter Tierschützern seit Wochen für Aufregung. Die MOPO berichtete, wie Tiere einfach weggefangen wurden und im Nachbarland Schleswig-Holstein ausgesetzt. Für die Tauben eine Qual, denn sie sind sehr standorttreu. Im Bahnhof gibt es sogar einen Taubenschlag – weitere sind in Planung. Jetzt ist das Veterinäramt des Bezirks eingeschritten.





