Der Salomon-Heine-Weg ist eine auf den ersten Blick unscheinbare, grüne Eppendorfer Wohnstraße am Rande des Eppendorfer Mühlenteichs: Mehrfamilienhäuser, alte Bäume, Grünflächen – und dazu viele parkende Autos, Wohnmobile und Anhänger, die sich teilweise bis in die Wege und Böschungen drängen. Anwohner sind von den Dauerparkern genervt, die Grünen befürchten zusätzlich eine nachhaltige Beschädigung der Natur. Und auch in Bergedorf gibt es ähnliche Vorwürfe.





