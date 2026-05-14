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Die Grünen kritisieren die Parksituation am Salomon-Heine-Weg in Eppendorf.

Die Grünen kritisieren die Parksituation auf Grünflächen am Salomon-Heine-Weg in Eppendorf. Foto: Florian Quandt

  • Eppendorf

paidIllegale Parkplätze im Grünen? Ärger in zwei Hamburger Bezirken

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Der Salomon-Heine-Weg ist eine auf den ersten Blick unscheinbare, grüne Eppendorfer Wohnstraße am Rande des Eppendorfer Mühlenteichs: Mehrfamilienhäuser, alte Bäume, Grünflächen – und dazu viele parkende Autos, Wohnmobile und Anhänger, die sich teilweise bis in die Wege und Böschungen drängen. Anwohner sind von den Dauerparkern genervt, die Grünen befürchten zusätzlich eine nachhaltige Beschädigung der Natur. Und auch in Bergedorf gibt es ähnliche Vorwürfe.


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