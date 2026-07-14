Am Schlump hat es auf einer Kreuzung gekracht. Ein Linienbus war involviert.

Der Bus und das Auto stießen auf der Kreuzung zusammen. NEWS5 / Fabian Höfig

Unfall am Schlump: Ein Auto und ein Linienbus sind am Dienstagmorgen zusammengestoßen. Vier Menschen mussten vom Rettungsdienst betreut werden, darunter ein Kind.

Ein Pkw und ein Bus kollidierten gegen 9.10 Uhr an der Kreuzung Beim Schlump/Ecke Bogenstraße, so ein Feuerwehrsprecher. Nach Angaben eines Reporters vor Ort war der Pkw verbotenerweise nach links über eine Busspur abgebogen.

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Der Rettungsdienst untersuchte vier Menschen vor Ort: den Fahrer und zwei Beifahrer des Autos und eine Person, die sich im Bus befand. Auch ein Kind wurde behandelt. Dessen Alter ist unklar. Die Verletzungen waren laut Feuerwehr in allen Fällen leicht, so dass niemand ins Krankenhaus gebracht werden musste. (mp)