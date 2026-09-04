Ikea streicht beliebte Veggie-Wurst – wie schmeckt eigentlich die Variante mit Grünkohl?

Der Plant-Hotdog ist raus. Für den fleischlosen Hunger bleibt bei Ikea damit nur noch eine Alternative: der Veggie-Hotdog mit Grünkohl, Linsen, Quinoa, Zwiebeln und Karotten. Die MOPO macht den Selbsttest – im Vergleich mit dem regulären Geflügel-Hotdog.

Für viele gehört der Hotdog zum Ikea-Besuch wie Billy-Regal und gelbe Tasche. Umso größer ist der Ärger darüber, dass ausgerechnet die fleischähnliche Plant-Variante seit diesem Sommer verschwunden ist. In sozialen Netzwerken wird seit Wochen protestiert, sogar eine Petition fordert die Rückkehr. Doch wie gut ist eigentlich das, was jetzt noch übrig bleibt?

Für den fleischlosen Hunger gibt es bei Ikea schließlich weiterhin eine Alternative: den Veggie-Hotdog aus Grünkohl, Linsen, Quinoa, Zwiebeln und Karotten. Die MOPO macht den Selbsttest – und stellt ihn dem regulären Geflügel-Hotdog gegenüber.

Zwei Würstchen im Topping-Chaos

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Die erste Ernüchterung gibt es noch vor dem ersten Bissen. Im Ikea Altona ist das Bistro im ersten Obergeschoss vorübergehend geschlossen, ebenso das erst vor Kurzem eröffnete Walk-in-Bistro. Also hoch ins Schwedenrestaurant im zweiten Stock.

Dort kommen beide Varianten ins Weizenbrötchen. Dann Soßen rauf, Gürkchen rauf und alles, was sonst noch dazugehört. Auf dem Weg zum nächsten Stehtisch zieht sich hinter einem prompt eine Spur heruntergefallener Zwiebeln durch das Restaurant – fast wie bei Hänsel und Gretel. Gehört beim Ikea-Hotdog offenbar dazu, egal, ob in der Geflügelversion für zwei Euro oder mit dem Veggie-Würstchen für lediglich den halben Preis.

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Warum das Veggie-Würstchen trotz wenig Geschmack viel zu bieten hat

Dann der erste Biss: Im direkten Vergleich fehlt dem Veggie-Würstchen so ziemlich alles, was das Geflügelwürstchen zum Würstchen macht. Kein Knack, kaum Eigengeschmack, eine eher undefinierbare Masse im Mund.

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Mit etwas gutem Willen lässt sich beim puren Bissen gebratenes Gemüse erahnen. Ein Ersatz für den inzwischen gestrichenen Plant-Hotdog, der ausdrücklich auf ein fleischähnlicheres Geschmackserlebnis ausgelegt war, ist das nicht. Ikea hatte den Plant-Hotdog 2023 genau mit diesem Anspruch eingeführt.

Der Veggie-Hotdog im Selbsttest – mit Gurken, Röstzwiebeln und Soßen. Alexander Palm

Aber vielleicht ist das auch der falsche Maßstab. Denn ein Hotdog ist schließlich nichts für Puristen, sondern eher eine kleine Experimentierkiste der Geschmäcker: Senf, Ketchup, Gurken, Röstzwiebeln – und irgendwo darunter eben noch ein Würstchen. Als unaufgeregtes Fundament eignet sich die Veggie-Variante dafür ziemlich gut. Die Gurken bringen Säure, die Röstzwiebeln den Crunch, die Soßen den eigentlichen Geschmack. Für den schmalen Kurs von einem Euro funktioniert das.

Und sind wir ehrlich: Wer geht schon wegen der Kochkunst zu Ikea? Geht es nicht eher darum, spätestens beim Vanille-Softeis nach der Hotdog-Sauerei für fünf Minuten wieder Kind zu sein? (apa)