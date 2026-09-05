Miriam Flüß verlor ihren Mann durch Suizid. Heute hilft sie anderen Hinterbliebenen – und erinnert am Welttag der Suizidprävention daran, wie wichtig es ist, über Trauer und Schuldgefühle zu sprechen.

Ein Bild aus guten Zeiten: Miriam Flüß mit ihrem Mann André, der sich 2016 das Leben nahm. privat

Als Miriam Flüß an einem Novembertag vor zehn Jahren ihr Wohnzimmer betrat, veränderte sich ihr Leben mit einem Schlag. Dort fand sie ihren Ehemann André leblos. Er war durch Suizid gestorben – während sie wegen eines Termins außer Haus gewesen war. Ein Ereignis, das sie bis heute prägt.

„Ich kam heim und rief seinen Namen“, erinnert sich Miriam Flüß. Doch es kam keine Antwort. In der Wohnung blieb es still. Ohne eine Ahnung betrat sie das Wohnzimmer und erstarrte. Dort hing André. Der damals 47-Jährige hatte sich mit einem Gürtel erhängt. Ein Schrei entfuhr Flüß. Sie reagierte sofort und versuchte, den Mann zu retten, mit dem sie 15 Jahre lang ihr Leben geteilt hatte.

Nach dem Suizid kamen die Schuldgefühle: der schwierige Weg für die Angehörigen

Anzeige

„Ich nahm ihn runter, rief den Notarzt. Doch es war schon zu spät“, sagt Miriam Flüß. Die Retter konnten nur noch den Tod feststellen. Einen Abschiedsbrief gab es nicht.

„Abschiedsbriefe sind eher die Ausnahme. Das gibt es vorwiegend in Filmen oder in der Literatur“, weiß Miriam Flüß heute. Die Journalistin hat sich nach der eigenen Erfahrung, die sie in einen Strudel aus Trauer, Wut, Verzweiflung und Schuldgefühlen riss, zur Trauerbegleiterin ausbilden lassen. Sie leitet Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene und engagiert sich für die Suizidprävention.

Anzeige

Am 10. September ist Welttag der Suizidprävention. Um auf das noch immer tabuisierte Thema und auf Hilfsangebote in der Stadt aufmerksam zu machen, plant das Hamburger Netzwerk für Suizidprävention auf dem Rathausmarkt von 14 bis 17 Uhr eine Aktion unter dem Motto „Deine Geschichte ist nicht zu Ende“.

Welttag der Suizidprävention: So viele Menschen nehmen sich in Hamburg das Leben

Anzeige

Dabei sollen 202 leere Stühle aufgestellt werden. Sie stehen für die 202 Menschen, die sich im Jahr 2024 in der Hansestadt das Leben genommen haben. Darunter auch Jugendliche und sogar Kinder. „Es ist schlimm, dass es immer mehr auch junge Menschen trifft”, sagt Miriam Flüß.

Die Gründe für suizidale Krisen sind komplex und meist nicht auf eine einzelne Ursache zurückzuführen. Bei jungen Menschen können unter anderem Mobbing, familiäre Belastungen oder psychische Erkrankungen eine Rolle spielen. Auch Depressionen können das Risiko deutlich erhöhen.

Die Journalistin Miriam Flüß engagiert sich heute als Trauerbegleiterin für Menschen, die einen Angehörigen durch Suizid verloren haben. privat

So war es auch bei dem Mann von Miriam Flüß. „Krebs der Seele“, nennt seine Witwe das, was den selbstständigen Marketing-Manager erfasste und drei Jahre lang in ein einziges Auf und Ab führte. „Sein Selbstwertgefühl sackte immer mehr ab”, erinnert sich die heute 56-Jährige. „Er fühlte sich klein, stellte alles infrage.“

Suizidale Krise: Betroffene denken, sie seien eine Belastung für andere

Menschen in schweren suizidalen Krisen können ihre eigene Situation zunehmend als ausweglos erleben. Manche empfinden sich selbst als Belastung und glauben, anderen ginge es ohne sie besser. Die Wahrnehmung kann sich dabei so stark verengen, dass andere Möglichkeiten kaum noch erreichbar erscheinen.

Zwar habe ihr Mann in einem schlimmen Tief auch einmal Lebensmüdigkeit geäußert. Doch da er in psychologischer Behandlung gewesen sei und immer wieder auch gute Phasen gehabt habe, sei für sie ein Suizid undenkbar gewesen.

„Wir hatten eine gute Verbindung, es gab nichts Unausgesprochenes zwischen uns. Ich hätte niemals gedacht, dass das passieren könnte“, sagt sie. Auch die Psychologin, mit der sie sich hinterher austauschte, habe es nicht kommen sehen. Vorwürfe macht Flüß der Frau nicht. „Für sie ist es ja auch eine Katastrophe. Man weiß ja auch nicht, was er da genau gesagt hat.“

Trauergottesdienst für Suizid-Opfer am 10. September in Hamburg

Viele Hinterbliebene suchen nach einem Suizid die Schuld zunächst bei sich selbst. Sie fragen sich, ob sie Warnzeichen übersehen haben oder stärker für den geliebten Menschen hätten da sein müssen.

„Natürlich weiß man vom Intellekt her, dass man nicht schuld ist“, sagt Miriam Flüß. Und doch bleibe da dieses Gefühl. Als Trauerbegleiterin wisse sie aber inzwischen, dass die Schuldthematik auch eine hilfreiche Funktion für die Hinterbliebenen hat. Denn: Nach dem Suizid eines Liebsten, drifte die Welt für die Angehörigen ins Chaos ab. „Allein der Gedanke, man hätte etwas tun können, gibt einem eine gewisse Handlungsfähigkeit. Wenn ich schuld sein könnte, habe ich eine Art Kontrolle über die Situation“, sagt sie aus Erfahrung.

Zugleich könne die Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle helfen, die Beziehung zum verstorbenen Menschen nicht allein auf dessen Tod zu reduzieren und eine Verbindung zu ihm herzustellen. Flüß versucht deshalb, Hinterbliebene auch daran zu erinnern, welche Bedeutung sie im Leben des Verstorbenen hatten. „Vielleicht hat es in der Vergangenheit ja ganz viele Momente gegeben, in denen man den Suizid eben doch schon verhindert hatte.“

Am 10. September wird Miriam Flüß sich ihrem André wieder ganz nah fühlen. Die Veranstaltung zum Welttag der Suizidprävention endet um 18 Uhr mit einem Trauergottesdienst in der Hauptkirche St. Jacobi. Dort werden Kerzen für die Verstorbenen angezündet. Eine davon wird auch für André brennen. Und vielleicht wird Miriam Flüß in ihrem Licht für einen Moment etwas von der Wärme spüren, die mit seinem Tod aus ihrem Leben verschwunden ist.