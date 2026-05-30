„Ihr könnt ihn abholen!“: Geburtsteller sucht nach zwölf Jahren seine Besitzerin

Die Porzellanwerkstatt ist die Anlaufstelle in Hamburg, wenn geschätzte Porzellan- oder Keramik-Gegenstände repariert werden müssen. Ein besonderer Reparaturfall sorgt nun nach zwölf Jahren aber für einen ungewöhnlichen Aufruf auf Instagram.

Ob Omas geerbtes Teeservice, Keramikvasen oder zierliche Porzellanfiguren: In der Porzellanwerkstatt in der Altstädter Straße (Hamburg-Altstadt) wird bereits seit mehr als 100 Jahren Porzellan, Keramik oder Steingut repariert und restauriert. Zerbricht ein geschätztes Andenken, können sie nach kurzer Reparatur in der Werkstatt wieder abgeholt werden. Eine Kundin hat dies aber seit Jahren versäumt.

Geburtsteller seit zwölf Jahren nicht aus Porzellanwerkstatt abgeholt

„Liebe Laura Sophie, seit zwölf Jahren wartet dein Teller auf dich“, erklärt Caroline Liebing in einem Video auf Instagram. Die Porzellanwerkstatt-Inhaberin steht in dem Video vor einem Regal, auf dem sich Tassen, Teller, Vasen und Porzellanfiguren stapeln – alles Sachen, die repariert sind und darauf warten würden, abgeholt zu werden, so Liebing.

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Eine dieser Sachen ist ein Geburtsteller von „Lara Sophie“, der vor zwölf Jahren in die Porzellanwerkstatt gebracht wurde. „Ihr könnt vorbeikommen und ihn abholen – er ist fertig!“, so Liebing. An das Mädchen appelliert sie daher, sich bei der Werkstatt zu melden. „Du wirst im September zwölf, das ist dein Geburtenteller. Ich glaub‘ es wird Zeit, dass du ihn einmal abholst.“ (mp)