Ihn „braucht Eimsbüttel jetzt”: Bezirk hat neuen Chef

Lächeln, Händeschütteln, Foto: Christian Zierau ist neuer Bezirksamtsleiter in Eimsbüttel. Am Freitagvormittag ist er offiziell im Amt bestätigt worden. Der für die Bezirke zuständige Senator Andreas Dressel (SPD) überreichte ihm die Berufungsurkunde.

Am 1. Januar beginnt sein Dienst – und damit soll es im Bezirk endlich wieder besser vorangehen. Seit Anfang 2023 war die Amtsleitung hier vakant und nur kommissarisch besetzt, weil es keine funktionierende Koalition gab und sich die Bezirkspolitik nicht auf einen Kandidaten einigen konnte. Schließlich schlugen Grüne und SPD mit Christian Zierau einen parteilosen Stadtrat aus Kiel vor, hinter dem sich die Fraktionen zusammenraufen konnten. Mitte Oktober wurde er von der Bezirksversammlung gewählt.

Hamburg: Eimsbüttel hat einen neuen Bezirkschef

Der 50-jährige Diplom-Verwaltungswirt war zuletzt Stadtrat für die Bereiche Finanzen, Personal, Ordnung und Feuerwehr in Kiel und hatte zuvor Stationen in der Hamburger Verwaltung durchlaufen.

„Wir freuen uns über eine gute und konstruktive Zusammenarbeit in Eimsbüttel“, sagen nun die Grünen-Fraktionsvorsitzenden Ali Mir Agha und Nina Schübel. „Wir sind fest davon überzeugt, dass Christian Zierau als Bezirksamtsleiter die richtige Wahl für einen erfolgreichen und stabilen Kurs des Bezirksamts ist.“

Gabor Gottlieb, Fraktionsvorsitzender der SPD, ergänzt: „Mit Christian Zierau haben wir einen erfahrenen Stadtrat aus Kiel gewonnen, der bürgernah, digital und lösungsorientiert denkt, der weiß, wie man komplexe Strukturen steuert – und wann man pragmatisch entscheidet. Genau diese Mischung braucht Eimsbüttel jetzt.“ (nf)