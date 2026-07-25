Der Zugführer hatte eine Pause in Osnabrück angekündigt. Der Hamburger Felix Baumgarten (39) steigt aus – doch dann fährt der Zug sofort weiter.

Der 39-jährige Felix Baumgarten aus Ottensen verlässt den ICE, um sich kurz die Beine zu vertreten – da fährt der Zug plötzlich weiter. Mit sämtlichem Gepäck des Hamburger Sommeliers. Olaf Wunder/ChatGPT

Die Deutsche Bahn kommt dem Hamburger Felix Baumgarten nach seinem Albtraum-Erlebnis in einem ICE nun entgegen – allerdings nur ein kleines Stück. Obwohl ihm durch den Vorfall nach eigenen Angaben ein Schaden von rund 2000 Euro entstanden ist, will ihm das Unternehmen lediglich den Preis seiner Fahrkarte erstatten.

Laptop, Geldbörse, Schlüssel, persönliche Dokumente und sein geliebtes Sommelierbesteck – verschwunden. Baumgarten hatte all diese Dinge im Zug zurückgelassen, als er während eines angekündigten Aufenthalts in Osnabrück kurz auf den Bahnsteig lief. Wenige Augenblicke später fuhr der ICE ohne ihn weiter.

ICE fährt ab, während Fahrgast auf dem Bahnsteig steht

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Der 39-Jährige aus Ottensen war am 25. Juni auf dem Rückweg von Koblenz, wo er seine Sommelier-Prüfung bestanden hatte. In Köln stieg er in den ICE 200 nach Hamburg. Kurz vor Osnabrück wurde durchgesagt, dass sich die Weiterfahrt wegen einer Störung an einem vorausfahrenden Zug verzögere. Die Reisenden könnten aussteigen, sollten aber in der Nähe bleiben.

Baumgarten verließ den Zug, um sich kurz die Beine zu vertreten. Seinen aufgeklappten Laptop und sein gesamtes Gepäck ließ er am Platz zurück. Er räumt ein, dass das unvorsichtig war. Allerdings hatte er sich während der Fahrt mit seiner Sitznachbarin angefreundet und ging davon aus, dass sie kurz auf seine Sachen achten würde.

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Kaum war er ausgestiegen, schlossen sich die Türen des Zuges auch schon. „Ich hatte mich nur drei Schritte vom Zug entfernt“, erzählt Baumgarten. Den Achtungspfiff des Zugchefs habe er noch gehört, doch da sei es bereits zu spät gewesen. Der ICE fuhr ab, er blieb zurück.

Baumgarten lief sofort zur DB-Information und schilderte den Vorfall. Nach seinen Angaben rief der Mitarbeiter im Zug an und bat darum, seine Sachen sicherzustellen. Baumgarten ging deshalb davon aus, sein Eigentum bald zurückzubekommen.

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Doch auch vier Wochen später fehlt von dem Gepäck jede Spur. Weil sich bei der Bahn niemand zuständig gefühlt habe, wandte er sich schließlich an die MOPO.





Bahn bietet lediglich Erstattung der Fahrkarte an

Ein Bahnsprecher bestätigte die Darstellung Baumgartens in den wesentlichen Punkten. Der Fahrgast habe aber wohl die zweite Durchsage, wonach die Strecke wieder freigegeben sei und die Abfahrt unmittelbar bevorstehe, überhört. Der Bahnsprecher wies daraufhin, dass Reisende grundsätzlich selbst für ihr Gepäck verantwortlich seien und Wertgegenstände auch bei kurzen Aufenthalten mitnehmen sollten. Zugleich bedauere das Unternehmen die Unannehmlichkeiten.

Als Entschädigung bot der Sprecher die Erstattung des Fahrpreises an. „Angesichts eines Schadens von rund 2000 Euro nur ein schwacher Trost“, wie der Geschädigte findet.