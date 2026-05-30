Sport wird für viele junge Menschen immer wieder zur Grenzerfahrung – verstärkt durch Leistungsdruck im Alltag und den Social-Media-Hype rund um Fitness-Trends wie Hyrox. Ich habe das Hybrid-Training mal ausprobiert – und noch Tage später jeden Muskel gespürt.

Aua! Mein ganzer Körper zieht und schmerzt. Schon der erste Schritt aus dem Bett erinnert mich daran, was ich meinem Körper am Tag zuvor zugemutet habe. Dabei war es meine eigene Entscheidung: ein Hyrox-Workout. Dahinter steckt ein standardisierter Wettkampf, bei dem die Teilnehmenden achtmal einen Kilometer laufen und dazwischen acht Fitness-Stationen absolvieren – darunter Rudern oder Ausfallschritte. Klingt anstrengend? Ist es auch.

Hyrox wurde im Jahr 2017 in Hamburg vom Sportveranstalter Christian Toetzke und dem Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste entwickelt und ist inzwischen zu einem weltweiten Fitness-Hype geworden. In sozialen Medien teilen Influencer ihre Bestzeiten, Trainingsroutinen und Wettkämpfe – oft verbunden mit dem Anspruch, immer härter und disziplinierter zu werden.