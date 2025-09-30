mopo plus logo
Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne, links) und Hochbahn-Chef Robert Henrich im Mai 2024 an der neuen U-Bahn-Haltestelle Horner Rennbahn.

Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne, links) und Hochbahn-Chef Robert Henrich im Mai 2024 an der neuen U-Bahn-Haltestelle Horner Rennbahn.

paidZufriedenheit mit Bus und Bahn im HVV: Hier ist noch Luft nach oben

Wie pünktlich sind Hamburgs U-Bahnen und Busse wirklich? Um transparenter zu werden, hat die Hochbahn am Dienstag einen neuen Monitor veröffentlicht, in dem unter anderem diese Frage beantwortet wird. „So können wir unsere Leistung immer hinterfragen und selbstkritisch bleiben“, sagte Hochbahn-Chef Robert Henrich. Als Namen für das Projekt hat man sich dann ganz unbescheiden für „Erfolgskompass“ entschieden. An einigen Stellen ist allerdings noch Luft nach oben.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

