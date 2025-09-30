Wie pünktlich sind Hamburgs U-Bahnen und Busse wirklich? Um transparenter zu werden, hat die Hochbahn am Dienstag einen neuen Monitor veröffentlicht, in dem unter anderem diese Frage beantwortet wird. „So können wir unsere Leistung immer hinterfragen und selbstkritisch bleiben“, sagte Hochbahn-Chef Robert Henrich. Als Namen für das Projekt hat man sich dann ganz unbescheiden für „Erfolgskompass“ entschieden. An einigen Stellen ist allerdings noch Luft nach oben.





