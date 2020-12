HVV-Ticker : Personen im Gleis — S-Bahn-Strecke gesperrt!

Im öffentlichen Nahverkehr in Hamburg kommt es regelmäßig zu Störungen, Ausfällen, Umleitungen, Bauarbeiten und Verspätungen. Egal ob es um S-Bahn, U-Bahn oder den Busverkehr geht: Die MOPO hält Sie in diesem Ticker rund um den HVV auf dem Laufenden.

S3 Strecke wegen Personen im Gleis gesperrt

HVV Fahrplanwechsel ab 13. Dezember

HVV-Ticker für Hamburg: Personen im Gleis auf S3-Strecke

18. Dezember, 16:48 Uhr: Pendler brauchen im Berufsverkehr mal wieder starke Nerven! Auf der Strecke der S-Bahn-Linie S3 befinden sich zwischen Neugraben und Buxtehude Personen im Gleis, die Strecke ist aktuell gesperrt.

Das teilte die S-Bahn Hamburg auf Twitter mit. Ein Ersatzverkehr befinde sich im Aufbau.

14. Dezember:

15.35 Uhr: Die S-Bahn meldet, dass die Haltestelle Elbbrücken wegen einer technischen Störung derzeit nicht befahren werden kann. Dauer ungewiss.

HVV-Ticker für Hamburg: Weichenstörung bei der Linie U3

17.29 Uhr: Wie die Hochbahn auf Twitter mitteilte, gibt es derzeit eine Weichenstörung auf der U-Bahn Linie U3 zwischen den Haltestellen Saarlandstraße und Barmbek.

Ein Ersatzverkehr mit Taxen werde eingerichtet.

HVV-Ticker für Hamburg: Das ändert sich zum Fahrplanwechsel

13. Dezember, 13:07 Uhr: Ab heute gilt für Hamburger Pendler der neue Fahrplan des HVV. Dieser beinhaltet unter anderem die Erhöhung des Angebots der Linie S31.

Was sich sonst noch ändert, hatte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) bereits angekündigt. Auch eine Preiserhöhung ist enthalten.

HVV-Ticker für Hamburg: Verzögerungen und Fahrplanabweichungen im Bereich St. Pauli

12. Dezember, 14.35 Uhr: Ab etwa 15 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr kann es aufgrund einer Demonstration im Bereich Altona/St. Pauli/Sternschanze zu kurzfristigen Umleitungsmaßnahmen sowie Fahrplanabweichungen kommen.

Voraussichtlicher Marschweg der Demo: Max-Brauer-Allee – Ehrenbergstraße – Mörkenstraße – Königstraße – Reeperbahn – Millerntorplatz – Budapester Straße – Neuer Pferdemarkt – Schanzenstraße

HVV-Ticker für Hamburg: U1 fährt am Wochenende durch

8. Dezember, 17:19 Uhr: „Aktuell heißt es #stayathome, aber das Nachtleben kommt wieder. Wenn es soweit ist, sind wir vorbereitet“, postete die Hochbahn auf Twitter. Soll heißen: Ab Samstag, 13. Dezember, fährt die U1 auch zwischen Volksdorf und Großhansdorf nachts durch.

Mit dem Nachzug der U1 sei ab dann das gesamte U-Bahn-Netz im HVV am Wochenende rund um die Uhr in Betrieb.

HVV-Ticker für Hamburg: Bahnübergangsstörung sorgt für Ärger

7. Dezember, 16.14 Uhr: Die Züge der S-Bahn-Linie S3 sind im Moment von einer Bahnübergangsstörung betroffen. Das teilte die S-Bahn Hamburg auf Twitter mit.

Die Züge der Linie S3 von und bis Buxtehude verkehrten demnach nur von und bis Neugraben. Die S3 mit Start und Ziel Stade verkehre jedoch wie gewohnt von und bis nach Stade.

HVV-Ticker für Hamburg: Streik-Ärger: Gute Nachricht für HVV-Nutzer

1. Dezember, 20.07 Uhr: Im Tarifkonflikt im Hamburger ÖPNV hat die Gewerkschaft Verdi der Hochbahn eine Schlichtung angeboten. „Wir wünschen uns keine weitere Eskalation, denn das würde vor allem die Fahrgäste und den Einzelhandel treffen“, sagte Natale Fontana, Landesfachbereichsleiter Verkehr bei Verdi Hamburg, am Dienstag. „Deshalb bieten wir eine zügige Schlichtung Anfang der kommenden Woche an, um die Kuh vom Eis zu bekommen.“ Die Gewerkschaft habe um Rückmeldung bis Mittwochabend gebeten.

Die Hochbahn begrüßte die Bereitschaft der Gewerkschaft, in ein Schlichtungsverfahren einzutreten, um gemeinsam an einer für alle Seiten tragfähigen Lösung zu arbeiten. Der Tarifkommission sei dieses Angebot nicht leichtgefallen, berichtete Fontana von Verdi. „Die Hochbahn hat jetzt die Chance, echten Einigungswillen zu zeigen. Wenn die Hochbahn dazu nicht bereit sein sollte, bleibt uns jedoch nur, weitere Warnstreiks durchzuführen.“ Diese könnten dann auch über die Adventssamstage hinausgehen. „Voraussetzung für eine erfolgreiche Schlichtung ist, dass sich auch die Gewerkschaft bewegt“, betonte unterdessen Claudia Güsken, Hochbahn-Vorständin für Personal und Betrieb. Die aktuellen Forderungen seien für die Hochbahn schlicht nicht zu stemmen.

Am vergangenen Samstag hatte ein 24-stündiger Warnstreik der Beschäftigten bei der Hochbahn und den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) für massive Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr gesorgt.

Zu den Meldungen vor dem 1. Dezember geht es hier.

HVV: Das sind die Langzeitprojekte für Hamburg

Der HVV will sein Schienen- und Busnetz in den nächsten Jahren laut eigener Aussage deutlich ausbauen. Ziel ist es, den Anteil des ÖPNV am Gesamtverkehr von heute 20 Prozent auf 30 Prozent bis zum Jahr 2030 zu erhöhen.

Darunter fällt zum Beispiel den Bau der neuen Linie S4 bis Bad Oldesloe oder der Ausbau der S21 bis nach Kaltenkirchen. Der Baubeginn bei Letzterem wurde auf das Jahr 2023 verschoben, nachdem ursprünglich von 2017 die Rede gewesen war.

Innerhalb der Stadt Hamburg soll die U4 bis auf die Horner Geest und in Hamburgs Süden verlängert werden und die neue Linie U5 gebaut werden, mit der der Westen Hamburgs besser angeschlossen werden soll.

HVV-Ticker: So funktioniert der öffentliche Nahverkehr in Hamburg

Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) ist ein Verkehrs- und Tarifverbund und sorgt als Dachverband laut eigener Aussage dafür, dass der ÖPNV (egal ob U-Bahn, S-Bahn, Regio oder Bus) in Hamburg geordnet funktioniert.

Zum Angebot des HVV zählen vier U-Bahn-Linien (betrieben von der Hochbahn), sechs S-Bahn-Linien (betrieben von der S-Bahn Hamburg, ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn), drei A-Bahn-Linien (betrieben von der AKN), über 700 Buslinien (betrieben von der Hochbahn, der VHH und der KVG Stade) sowie acht Fährlinien im Hafen und auf der Elbe (betrieben von HADAG).

Unternehmen Hamburger Verkehrsverbund Fahrzeuge 4485 Haltestellen 10.359 Streckenlänge 14.966 Kilometer Verkehrsunternehmen 23 Verkehrseinnahmen 899 Millionen Euro Gebiet 8.616 km2 Fahrgäste 2,7 Millionen werktags Linien 763 Gründung 29. November 1965

Wegen Corona hatte der HVV Jahr 2020 mit einem erheblichen Einbruch in den Fahrgastzahlen zu kämpfen. Zum Fahrplanwechsel im Dezember hat der Verband eine Erhöhung der Ticketpreise angekündigt.