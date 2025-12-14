mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
In einem HVV-Bus in Hamburg ist ein Mann gestorben.

HVV-Bus in Hamburg (Symbolbild) Foto: IMAGO / Hanno Bode

HVV-Sonderfahrplan für die Feiertage – das müssen Fahrgäste jetzt wissen

kommentar icon
arrow down

Wer in Hamburg über Weihnachten oder zum Jahreswechsel mit Bus und Bahn unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen: Der HVV hat seinen Sonderfahrplan veröffentlicht – mit Taktänderungen, Ausfällen und erweitertem Nachtverkehr.

Am 24. Dezember fahren U- und S-Bahnen tagsüber nach Samstagfahrplan, ab etwa 18 Uhr dann im 20-Minuten-Takt. Die S3/S5 reduzieren ihren 5-Minuten-Takt schon gegen 14.30 Uhr auf 10 Minuten, ab Neugraben Richtung Stade gilt ab 18.30 Uhr ein Stundentakt. Die U3 bleibt im 10-Minuten-Takt, die U4 fährt ab mittags nur noch zwischen Elbbrücken und Jungfernstieg. Die Busse wechseln ab 14 Uhr schrittweise in einen Sonderfahrplan.

Am 25. und 26. Dezember gilt regulär der Sonn- und Feiertagsfahrplan – inklusive durchgehendem Nachtverkehr der Schnellbahnen.

Weihnachten und Silvester: Sonderfahrplan des HVV

Auch am 31. Dezember starten Busse und Bahnen zunächst im Samstagsmodus, bevor am Nachmittag Sonderregeln greifen. Die S5 fährt ab etwa 14 Uhr bis Berliner Tor – und nicht nur bis Harburg Rathaus. In der Silvesternacht gibt es wieder durchgehenden Verkehr: U- und S-Bahnen rollen im 20-Minuten-Takt bis zu allen Endhaltestellen, nach Stade stündlich.

MOPO

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!
Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

  • Ultrareich dank Russen-Öl: Verstörendes Bekenntnis eines Hamburgers
  • Block-Prozess: Ein Kronzeuge und noch mehr Widersprüche
  • Bald knallt‘s! Das sagen Hamburger zum Böllerverbot
  • Qualzuchten: Werden Mops, Bulldogge und Co. jetzt verboten?
  • Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag
  • 20 Seiten Sport: Klartext vom HSV-Kapitän Poulsen & St. Paulis Stürmer Kaars über die Kiezklub-Krise
  • 28 Seiten Plan 7: Herrlicher Schlagabtausch bei „Alma Hoppe 3.0“, das „Winterspektakel“ öffnet wieder & ein Fast-Food-Geheimtipp

Die U1 fährt bis etwa 2.30 Uhr zwischen Ohlsdorf und Farmsen alle 10 Minuten. Die U3 legt zwischen 22.30 und 1.30 Uhr sogar einen 5-Minuten-Takt im Ringverkehr ein. Die U4 pendelt zwischen Elbbrücken und Jungfernstieg.

Das könnte Sie auch interessieren: Zuckerstangen und Weihnachtsmann: Hier sind jetzt vier besondere Busse unterwegs

Die S1 bleibt zwischen Othmarschen und Hauptbahnhof bis zum Start des Feiertagsfahrplans im 10-Minuten-Betrieb, genau wie die S3 zwischen Altona und Harburg Rathaus (bis ca. 2.30 Uhr). Auf der A2 bleiben die Züge im stündlichen Nachtbetrieb unterwegs. Rund um Mitternacht pausieren viele Busse für etwa eine Stunde.

Auch bei Hafenfähren: Änderungen und Ausfälle

Auch die Hadag passt den Fahrplan über die Feiertage an. Und zwar wie folgt:

  • Linie 61 fährt um 6.50 Uhr und 12.35 Uhr ab Landungsbrücken
  • Linie 64 wie samstags im 30-Minuten-Takt bis 21.46 Uhr
  • Linie 62 mit wechselnden Takten: morgens 30-Minuten-, tagsüber 15-Minuten-, ab 23.45 Uhr erneut 30-/60-Minuten-Takt
  • Linie 72 entfällt, Linie 73 übernimmt mit 40-Minuten-Takt
  • Linie 75 entfällt ganz

Am 1. Januar gilt wieder der normale Sonn- und Feiertagsfahrplan auf allen Linien. Alle Details gibt es unter hvv.de, in den Apps oder über die HVV-Hotline (040) 19 449. (mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test