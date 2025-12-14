HVV-Sonderfahrplan für die Feiertage – das müssen Fahrgäste jetzt wissen

Wer in Hamburg über Weihnachten oder zum Jahreswechsel mit Bus und Bahn unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen: Der HVV hat seinen Sonderfahrplan veröffentlicht – mit Taktänderungen, Ausfällen und erweitertem Nachtverkehr.

Am 24. Dezember fahren U- und S-Bahnen tagsüber nach Samstagfahrplan, ab etwa 18 Uhr dann im 20-Minuten-Takt. Die S3/S5 reduzieren ihren 5-Minuten-Takt schon gegen 14.30 Uhr auf 10 Minuten, ab Neugraben Richtung Stade gilt ab 18.30 Uhr ein Stundentakt. Die U3 bleibt im 10-Minuten-Takt, die U4 fährt ab mittags nur noch zwischen Elbbrücken und Jungfernstieg. Die Busse wechseln ab 14 Uhr schrittweise in einen Sonderfahrplan.

Am 25. und 26. Dezember gilt regulär der Sonn- und Feiertagsfahrplan – inklusive durchgehendem Nachtverkehr der Schnellbahnen.

Weihnachten und Silvester: Sonderfahrplan des HVV

Auch bei Hafenfähren: Änderungen und Ausfälle

Auch die Hadag passt den Fahrplan über die Feiertage an. Und zwar wie folgt:

Linie 61 fährt um 6.50 Uhr und 12.35 Uhr ab Landungsbrücken

Linie 64 wie samstags im 30-Minuten-Takt bis 21.46 Uhr

Linie 62 mit wechselnden Takten: morgens 30-Minuten-, tagsüber 15-Minuten-, ab 23.45 Uhr erneut 30-/60-Minuten-Takt

Linie 72 entfällt, Linie 73 übernimmt mit 40-Minuten-Takt

Linie 75 entfällt ganz

Am 1. Januar gilt wieder der normale Sonn- und Feiertagsfahrplan auf allen Linien. Alle Details gibt es unter hvv.de, in den Apps oder über die HVV-Hotline (040) 19 449. (mp)