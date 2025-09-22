HVV-Großkontrolle: Diese Bahnhöfe und Haltestellen sind betroffen

Achtung, Fahrkartenkontrolle – diesmal aber mit Ansage: In Bussen, Bahnen und an verschiedenen Haltestellen finden am Donnerstag, 25. September, im gesamten HVV-Gebiet Fahrkartenkontrollen statt. Das Ziel: die Notwendigkeit dieser Kontrollen zu verdeutlichen.

Warum der HVV die Großkontrolle durchführt

Im ersten Halbjahr 2025 verlor der HVV nach eigenen Angaben ca. 16 Millionen Euro durch das Fahren ohne gültigen Fahrschein. Die vorherige Ankündigung des „Prüfmarathons“ ist eine Ausnahme.

HVV Großkontrolle: Diese Bahnhöfe sind am 25. September im Fokus

U Lohmühlenstraße, U Jungfernstieg, U Eppendorfer Baum, U Billstedt, Bus Harburg Rathaus (HOCHBAHN)

S Stadthausbrücke, S Landungsbrücken, S Jungfernstieg, S Harburg Rathaus, S Veddel, S Othmarschen, S Wandsbeker Chaussee, S Wilhelmsburg, S Holstenstraße (S-Bahn)

Bus Rathausmarkt, ZOB Bergedorf, ZOB Billstedt (vhh.mobility, Autokraft)

ZOB Stade, Bf. Winsen Bus, ZOB Lüneburg (KVG)

Bf. Elmshorn Bus (KViP)

Auch diese Strecken kontrolliert der HVV

S Dammtor – S Holstenstraße, S Berliner Tor – S Landwehr, S Rothenburgsort – S Tiefstack, S Jungfernstieg – S Landungsbrücken (S-Bahn)

Henstedt-Ulzburg – Norderstedt Mitte (AKN)

Hamburg Hbf – Bf. Buchholz (metronom)

Der „Prüfmarathon“ ist eine gemeinsame Aktion von AKN, Autokraft, HOCHBAHN, KVG, KViP, metronom, S-Bahn Hamburg und vhh.mobility. (mp)