Dieser HVV-Dienst wird in Hamburg ausgeweitet

Harburger:innen können sich künftig über noch mehr Mobilität freuen: Der Shuttleservice der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein „hvv hop“ soll Anfang August um den Harburger Westen erweitert werden. Der On-Demand-Service wird somit auf den gesamten Bezirk ausgeweitet.

Das Angebot „hvv hop“ erfreut sich in Harburg seit dem Start im Januar 2023 großer Beliebtheit. Das Prinzip: Die „hvv hop-Shuttle“ sind als öffentliche Verkehrsmittel gedacht, allerdings ohne einen festen Fahrplan oder Linien. Die Mitfahrt ist mit allen HVV-Fahrkarten plus einem Aufpreis von zwei Euro pro Person und Fahrt durchführbar. Fahrgäste mit ähnlichen Routen werden laut dem Unternehmen durch einen Algorithmus automatisch zu Fahrgemeinschaften gebündelt. Gebucht werden können die Fahrten in Harburg in der „hvv hop“-App jederzeit.

„hvv hop“ erweitert sein Gebiet um den Harburger Westen

Das bisherige Bediengebiet „Harburg-Ost“ umschließt die Stadtteile Neuland, Wilstorf, Rönneburg, Harburg, Langenbek, Sinstorf, Gut Moor sowie Marmstorf, Eißendorf und Heimfeld. Das neue Bediengebiet „Harburg-West“ wird dann auch die Stadtteile Altenwerder, Cranz, Francop, Hausbruch, Moorburg, Neuenfelde und Neugraben-Fischbek inkludieren. Als Starttermin ist der 4. August angesetzt.

Bediengebiete „Harburg-West“ (neu) und „Harburg-Ost“ (alt) in Harburg. vhh.mobility Bediengebiete „Harburg-West“ (neu) und „Harburg-Ost“ (alt) in Harburg.

„Unser großes Ziel ist es, das ÖPNV-Angebot im HVV in den Gebieten, die noch nicht so gut durch S-Bahn und Bus abgedeckt sind, zu verbessern. Dafür eignet sich ein flexibles, linienunabhängiges und modernes Angebot wie ‚hvv hop’ ideal”, sagt Lorenz Kasch, Geschäftsführer von „vhh.mobility“.

Die Projektlaufzeit für „hvv hop“ in Harburg wurde zudem von der Freien und Hansestadt Hamburg bis zum 31. Dezember 2026 verlängert. (mp)