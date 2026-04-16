HVV-App funktioniert nicht: Was, wenn ich dann kontrolliert werde?

Bahn-Tickets können nicht gekauft werden, die App streikt – und plötzlich steht der Kontrolleur vor einem: Viele Hamburger haben so eine Situation schon einmal erlebt. Jetzt äußert sich der HVV zu den Störungen.

Immer wieder haben Fahrgäste in diesem Jahr von Ausfällen der HVV-App berichtet – besonders ärgerlich, wenn man gerade ein Ticket kaufen will. Ein Sprecher des Hamburger Verkehrsverbunds räumt die Probleme gegenüber der MOPO ein: 2026 habe es bislang neun Ausfälle gegeben, ausgelöst durch kurzfristige Überlastungen der Server. Heißt: Zu viele Nutzer wollten gleichzeitig auf die App zugreifen.

Serverausfälle beim HVV für 676 Minuten

Nach den größeren Problemen zu Jahresbeginn habe man gemeinsam mit einem Dienstleister nachgebessert. Die Folge: Neuere Störungen seien deutlich schneller behoben worden.

Insgesamt summierten sich die Ausfälle vom 1. Januar bis zum 14. April auf 676 Minuten. Dennoch spricht der HVV von einer hohen Systemverfügbarkeit von 99,5 Prozent.

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Für viele Nutzer die wichtigste Frage: Droht ein Bußgeld, wenn die App gerade nicht funktioniert? Hier gibt der hvv zumindest etwas Entwarnung. Die Prüfteams seien angewiesen, in solchen Fällen kulant zu reagieren, so der Sprecher.