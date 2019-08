Hurricane Festival: Security-Mann bekam falsches Essen – da soll er zugeschlagen haben

Harburg -

André S. soll auf dem Hurricane Festival in Scheeßel einen Lieferanten misshandelt haben – weil dieser das falsche Essen lieferte. Außerdem soll der Securitymitarbeiter einen Mann in Wilhelmsburg geschlagen haben. Jetzt muss sich S. vor dem Amtsgericht Harburg verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft André S. im ersten Fall vor, in der Nacht zum 21. Juni 2018 auf dem Scheeßeler Hurricane Festival einen Essenslieferanten körperlich misshandelt zu haben.



Falsches Essen – da soll er zugeschlagen haben

Der Geschädigte U. fuhr auf dem Festivalgelände mit einem Transportroller Verpflegung für die Mitarbeiter aus. Weil er André S. aber angeblich das falsche Essen brachte, soll dieser U. mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben, woraufhin der Fahrer vom Roller gefallen sei. Am Boden liegend sei U. weiter vom Angeklagten geschlagen und getreten worden.

Angriff in Hamburg-Wilhelmsburg – wegen eines Joints?

Im zweiten Fall wird André S. wegen des Angriffs auf einen jungen Mann in Wilhelmsburg angeklagt. S. soll am 3. August 2018 den Geschädigten K. an der S-Bahnstation Wilhelmsburg mit dem Ellenbogen in die Rippen geschlagen haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte K. zuvor einen Joint geraucht, worüber sich S. offenbar ärgerte. K. sei allerdings Schmerzpatient und verfüge über ein Rezept.

Die Verhandlung beginnt am Dienstag, 20. August, um 9 Uhr im Amtsgericht Hamburg-Harburg (Buxtehuder Straße 9) im Gebäude A 3.06/Ebene 3.