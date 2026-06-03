Huren-Demo in der City: „Sexarbeit ist Arbeit“

Sie kamen mit roten Regenschirmen und Gratis-Kondomen: Bei einer Kundgebung auf dem Hansaplatz in St. Georg sind am Dienstag rund 30 Menschen für die Rechte von Prostituierten eingetreten. Anlass war der Internationale Hurentag, der auf einen Streik in Lyon im Jahr 1976 durch französische Sexarbeiterinnen zurückgeht.

„Respect Sexwork“ stand auf einem Transparent, das die Veranstalter auf dem Hansaplatz aufgehängt hatten. Auf den Boden hatte jemand mit Kreide die Worte „Sexwork is work“ („Sexarbeit ist Arbeit“) geschrieben.

Huren-Demo ohne Huren: Aktivistinnen kämpfen auf dem Hansaplatz für die Rechte von Prostituierten

Eigentlich war es der Organisation „Ratschlag Prostitution Hamburg“ darum gegangen, „auf die verschiedenen und sehr vielfältigen Arbeitsrealitäten von Sexarbeit in unserer Stadt aufmerksam zu machen“, so hieß es in der Ankündigung für die Kundgebung. Prostitution finde nicht nur auf dem Kiez statt, sondern auch auf der Straße, in Appartements, Laufhäusern, Wohnungen, Clubs oder in Studios.

Nur: Wer nicht zu der Kundgebung kam, waren die Huren selbst. Stattdessen zahlreiche Aktivistinnen und Aktivisten, die sich in Fachberatungsstellen, Verbänden oder verschiedenen Projekten um die Sexarbeiterinnen in Hamburg kümmern. Hintergrund für das Nichterscheinen derjenigen, um die es eigentlich ging, mag das Polizeiaufgebot vor Ort gewesen sein.

„Wir erleben gerade, wie die Sexarbeit wieder kriminalisiert wird“, kritisiert Katja vom Verein Ragazza, der Hilfen für Drogenkonsumenten und Sexarbeiterinnen anbietet. Dabei bezog sie sich auf das von der CDU anvisierte Sexkaufverbot nach dem sogenannten nordischen Modell, das schärfere Regeln gegen Prostitution und die Schließung von Bordellen wie in Schweden oder Norwegen vorsieht. Freier, die beim Kauf sexueller Dienstleistungen erwischt werden, würden bestraft werden.

Protest gegen Pläne für die Einführung des nordischen Modells und die Schließung von Bordellen

„Das ist keine Schutzpolitik. Es ist eine Kriminalisierungspolitik!“, rief Katja unter dem Applaus der Umstehenden. In der Praxis bedeute die Maßnahme, dass Sexarbeiterinnen ihre Sicherheit verlieren würden, weil sie isolierter arbeiten. Die Erfahrungen aus Skandinavien würden zeigen: „Sie melden keine Übergriffe, weil sie Angst vor Konsequenzen haben.“

Eine Vertreterin von Amnesty International warnte vor einer zunehmenden Stigmatisierung von Prostituierten, die ihre Situation nur weiter verschlechtere. Sie und andere Demo-Teilnehmer mahnten an, die Sexarbeiterinnen nicht zu entmündigen, sondern in die politischen Planungsprozesse einzubeziehen und ihre Selbstorganisation anzuerkennen.

„Sexarbeiterinnen sind Expertinnen ihrer eigenen Situation. Sie wissen, was sie schützt und was sie gefährdet“, betonte Katja. Was die Frauen bräuchten, seien Rechte, Wohnraum, Gesundheitsversorgung und Schutz vor Gewalt. Außerdem forderte sie ein „Ende des Hurenstigmas“, das nicht nur Sexarbeiterinnen beträfe, sondern alle Frauen, sobald sie sich zu freizügig kleideten, zu stark schminkten oder sich zu sexuell aktiv verhielten.

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„Es soll uns kleinhalten, zum Schweigen bringen, isolieren“, so Katja. „Deshalb ist der Kampf gegen das Hurenstigma kein Kampf für Sexarbeiterinnen. Es ist ein feministischer Kampf. Und er geht uns alle an.“