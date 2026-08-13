Hamburg gibt Hunderttausende Euro für Abschleppen, Lagern und Entsorgen aus. Besonders viele Problemfahrzeuge stehen in einem Bezirk.

Schrottautos wie dieser Opel Kadett blockieren in Hamburg immer wieder Parkplätze und beschäftigen die Behörden (Archivbild). picture-alliance / dpa | Stefan_Hesse

Sie rosten am Straßenrand vor sich hin, blockieren Parkplätze und können im schlimmsten Fall zur Umweltgefahr werden: Hamburg hat weiterhin ein Problem mit ausrangierten Autos im öffentlichen Raum. Und die Beseitigung kostet die Stadt viel Geld.

Wie der „NDR“ unter Berufung auf eine Antwort des Senats auf eine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion berichtet, hat Hamburg allein in diesem Jahr bereits mehr als 400.000 Euro für das Abschleppen, Lagern sowie Entsorgen oder Versteigern solcher Fahrzeuge ausgegeben.

Besonders viele Fälle gibt es erneut in Mitte. Dort wurden bislang 1664 Schrottautos registriert. Zum Vergleich: In Eimsbüttel waren es lediglich 143. Eine exakte Gesamtzahl für ganz Hamburg lässt sich allerdings nicht nennen, weil nicht alle Bezirke entsprechende Listen führen.

Anzeige

Mehr als 400 Schrottautos allein in Harburg abgeschleppt

Auch beim tatsächlichen Abschleppen unterscheiden sich die Bezirke deutlich. In Altona wurden bislang 25 Fahrzeuge entfernt, in Nord 111. Besonders hoch ist die Zahl in Harburg: Dort mussten bereits mehr als 400 Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Anzeige

Bevor der Abschleppwagen kommt, erhalten die betroffenen Fahrzeuge in der Regel einen roten Warnhinweis. Darauf werden die Verantwortlichen aufgefordert, den Wagen innerhalb eines Monats selbst zu entfernen. Laut Senat kommt die Mehrheit dieser Aufforderung nach. Wie lange die übrigen Autos tatsächlich im öffentlichen Raum stehen, bevor sie beseitigt werden, kann der Senat nach Angaben des NDR nicht beziffern.

Das Problem beschäftigt Hamburg schon seit Jahren. Bereits 2024 hatten stadtweit mehr als 4000 Fahrzeuge einen solchen roten Hinweis erhalten. Allein in Mitte waren es 2306, 362 Wagen wurden dort schließlich abgeschleppt. Schon 2023 hatte Mitte mit 2513 markierten und 557 entfernten Fahrzeugen deutlich vor den anderen Bezirken gelegen. Ein besonderer Schwerpunkt war wiederholt das Industriegebiet Rothenburgsort/Billbrook, gegen dessen „Auto-Friedhöfe“ der Bezirk seit Ende 2021 verstärkt vorgeht.

Anzeige

Nach dem Abschleppen werden die meisten Fahrzeuge verschrottet, einige versteigert und andere an ihre Besitzer zurückgegeben. Können die Halter ermittelt werden, droht ihnen zudem ein Bußgeld. Allein Eimsbüttel nahm damit laut NDR im vergangenen Jahr rund 21.000 Euro ein – 2026 sind es bereits rund 26.000 Euro.