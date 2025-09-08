Unvollendet und verlassen: Der Elbtower in der HafenCity fristet seit fast zwei Jahren ein trauriges Dasein als Bauruine. Seit der Pleite des Immobilienmoguls René Benko ruht die Baustelle, einige der roten Kräne wurden bereits abgebaut. Doch die Chancen auf eine Fertigstellung steigen wieder – vor allem, weil die Stadt plant, dort das neue Naturkundemuseum unterzubringen. Dem Deal scheint kaum noch etwas im Weg zu stehen.





