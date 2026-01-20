Mit wenigen Klicks überprüfen, ob die eigene Miete womöglich zu teuer ist: Die im November 2024 vorgestellte „Mietwucher-App“ der Linken wurde so oft genutzt, dass der rot-grüne Senat im Februar 2025, mitten im Wahlkampf, hastig nachzog und einen eigenen städtischen „Mietenmelder“ einrichtete. Weit mehr als 1000 Verdachtsfälle meldeten die Hamburgerinnen und Hamburger seitdem über die beiden Plattformen – und passiert ist: nichts. Wie kann das sein? Gleichzeitig fällt die vom Senat versprochene „Taskforce“ wohl eher mickrig aus.