Zahle ich zu viel an meinen Vermieter? Seit November 2024 können Hamburgerinnen und Hamburger sich diese Frage in der Mietwucher-App der Linken beantworten. Falls ja, werden die Fälle an die zuständigen Behörden weitergeleitet. Drei Monate später zog der Hamburger Senat nach und richtete einen eigenen Mietenmelder mit dem gleichen Ziel ein. Doch der vom Mieterverein gelobte „neue Sheriff in der Stadt“ scheint bislang noch ziemlich machtlos zu sein. Wie kann das sein?