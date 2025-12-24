Hunderte bei Spendenaktion: „Liebe in Schleifen“ beschenkt Bedürftige

Hunderte Menschen stehen vor dem „Schrødingers” am Rand des Schanzenparks Schlange. Ihr Ziel: die Aktion „Liebe in Schleifen“. Jedes Jahr öffnet das Kulturzentrum am 24. Dezember seine Türen für Menschen, die einsam, hilfsbedürftig oder obdachlos sind. Sie bekommen eine warme Mahlzeit, Lebensmittel, Tierfutter oder Hygieneartikel – alles kostenlos.

Einige waren bereits mehrere Stunden vor der offiziellen Eröffnung vor Ort. Aufgrund des großen Andrangs startete die Aktion in diesem Jahr fast eine Stunde früher als geplant, berichtet ein Reporter vor Ort. Auch in diesem Jahr erhalten Gäste nicht nur materielle Unterstützung, sondern können vor Ort auch Gemeinschaft erleben.

Die Aktion „Liebe in Schleifen“ findet jedes Jahr am 24. Dezember zwischen 11 und 14 Uhr statt. Neben Menüs für zu Hause und Lebensmittelbeuteln werden im „Schrødingers” warme Suppen, kleine Geschenke für Kinder und Futter für Tiere verteilt. Unterstützt wird die Aktion von Partnern wie der Hamburger Tafel, Mamas Canteen und der Tiertafel. (mp)