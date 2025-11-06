„Hundeprofi“ Martin Rütter hört auf – das sind seine letzten Showtermine im Norden

Nach 30 Jahren auf der Bühne, im Fernsehen und im Dienst der Hundeverständigung ist endgültig Schluss: Martin Rütter, Deutschlands bekanntester Hundetrainer, geht auf Abschiedstour. Seine neue und letzte Live-Show trägt den passenden Titel „Schluss! Aus!“ – und macht 2026 und 2027 auch im Norden Halt.

Der 54-Jährige, bekannt aus unzähligen TV-Formaten und Bühnenshows, blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück: Mehr als 6500 gekittete Mensch-Hund-Beziehungen, Tausende Fernsehstunden und fünf große Tourneen. Jetzt will Rütter noch einmal „so richtig einen raushauen“, bevor der Vorhang endgültig fällt.

Die letzten Shows von Martin Rütter im Norden

Am 26. November 2026 startet Rütter in Stade (Stadeum), gefolgt von einem Auftritt am 28. November 2026 in Lübeck (MuK). Im neuen Jahr folgen dann die großen Arenen: 27. Februar 2027 in Hamburg (Barclays Arena) und 28. Februar 2027 in Kiel (Wunderino Arena). Den Abschluss im Norden bildet am 5. Dezember 2027 eine Show in Lüneburg (Libeskind Auditorium).

Mit seiner typischen Mischung aus Humor, Beobachtungsgabe und Fachwissen will Rütter in „Schluss! Aus!“ noch einmal zeigen, warum er für viele der „Dogfather“ Deutschlands ist. „Nach drei Jahrzehnten im permanenten Einsatz für die Verständigung von Zwei- und Vierbeinern“ sei jetzt der richtige Moment, um Danke zu sagen – und leise Tschüss. Tickets für die Shows sind ab Freitag, dem 7. November, ab 10 Uhr erhältlich. (rei)