HSV feiert Mega-Aufstiegsparty: Hardcore-Fans legen los – Polizei im Einsatz

Nach sieben langen Jahren ist es endlich wieder so weit – der HSV kehrt in die erste Bundesliga zurück! Und auch die HSV-Damen sind aufgestiegen. Am heutigen Montag wird deshalb in der Innenstadt groß gefeiert. Bürgermeister Peter Tschentscher hat beide Teams um 17 Uhr ins Rathaus zum Senatsempfang eingeladen. Ab 18.45 Uhr drehen beide Mannschaften auf großen Trucks eine Runde um die Binnenalster. Die MOPO hält Sie hier vor und während der Sause auf dem Laufenden.

14.04 Uhr: Die Fan-Rufe gehen weiter: “Nie mehr – zweite Liga“, schallt es über den Rathausplatz.

14.00 Uhr: Auch die S-Bahn Hamburg ist im Aufstiegs-Fieber. Ein Zug der Linie S1 wurde mit einem HSV-Emblem beklebt und zum „Aufstiegszug“ ernannt.

Auch die S-Bahn Hamburg ist im Aufstiegs-Fieber! Screenshot Instagram @sbahnhamburg Auch die S-Bahn Hamburg ist im Aufstiegs-Fieber!

13.53 Uhr: Bevor die Mannschaften um 17 Uhr im Rathaus erwartet werden, gibt es einen besonderen Moment. Um 16 Uhr wird die HSV-Flagge am Rathaus gehisst!

13.48 Uhr: Modische Alternative zum Trikot: die Aufstiegs-Shirts, die man auf dem Rathausmarkt massenhaft sieht. Sie kosten vor Ort 20 Euro. Der passende Aufstiegs-Schal kostet 15 Euro.

Heiß begehrt auf dem Rathausmarkt: T-Shirts und Schals passend zum Aufstieg. MOPO Heiß begehrt auf dem Rathausmarkt: T-Shirts und Schals passend zum Aufstieg.

13.42 Uhr: Es wird immer voller auf dem Rathausmarkt. Erste „Haaaa-Eeeees-Vaaauu“-Antwortgesänge ertönen.

13.38 Uhr: Tierische Fans: Hundedame Frieda (ein Jahr alt) und Rüde Lupo (9) sind mit ihren Herrchen gekommen. Beide Hunde sind HSV-Fans von Geburt an. Ob es bald auch einen Fan-Verein für Hunde gibt?

Auch Frieda (l.) und Lupo (9) sind bei der Aufstiegsparty dabei. Lea Wessendorf Auch Frieda (l.) und Lupo (9) sind bei der Aufstiegsparty dabei.

13.27 Uhr: Mathias Bölck (60) ist erst gerade angekommen und hat entgegen seiner Befürchtungen rasch einen Platz mit Balkonblick erhascht. Seit sieben Jahren hat er auf den heutigen Tag gewartet. Der Schleswig-Holsteiner ist schon seit 54 Jahren Fan, sein Vater hat ihn immer in den alten Volkspark mitgenommen. Heute ist er nur noch selten im Stadion, einer Dauerkarte hat er nicht mehr. „Tickets für ein Spiel zu ergattern, ist beinahe unmöglich geworden“, sagt er. Dafür geht er regelmäßig zu den Frauen und freut sich, dass gleich beide Mannschaften heute gefeiert werden. Noch hält sich die Stimmung auf dem Rathausmarkt in Grenzen, sagt er. Als er sagt, dass er heute allein hier ist, ruft ein anderer Fan: „Nein, hier ist heute keiner allein. Wir sind alle HSV.“

Fan Mathias Bölck Tessa Mallon Fans Mathias Bölck

13.20 Uhr: Auf dem Rathausmarkt wird gesungen! „Die Elbe singt, der Volkspark bebt“ und „Hamburg tanzt den Aufstiegstanz“ ist zu hören. Ein Grüppchen schwenkt ihre blau-weiß-schwarzen Flaggen. Eine Vuvuzela trötet. Ein Fan überwindet die hüfthohe Absperrung vor der Laterne, hüpft auf einen Mülleimer und klebt die HSV-Raute und andere Sticker an die graue Laterne direkt vorm Eingang des Rathauses. Die Umstehenden klatschen.

Fans auf dem Rathausmarkt Tessa Mallon Fans auf dem Rathausmarkt

13.07 Uhr: Hamburg ist übrigens nicht nur beim Fußball erstklassig! Wir haben mal zusammengefasst, in welchen Bereichen Hamburg noch ganz oben mitspielt – vom kleinsten Restaurant, dem besten Hotel, herausragenden Kliniken über eine Weltklasse-Tischkickerin.

13.03 Uhr: Sie versorgen die HSV-Fans heute mit Essen: Bärbel Bichel (54), Jacky Schulz (26) und Jo-Ann (20) verkaufen heute gegenüber vom Rathaus Burger und Pommes. Sie arbeiten immer auf Events, aber weil sie alle aus Hamburg und HSV-Fans sind, ist der heutige Arbeitstag für sie besonders, sagen sie. Zum ersten Mal werden sie heute die Spieler sehen und auch auf die Frauen freuen sie sich. Noch ist es recht ruhig am Stand. Später am Tag rechnen sie mit einem sehr großen Andrang.

Bärbel Bichel (54, v.l.) Jacky Schulz (26) und Jo-Ann (20) versorgen die Fans mit Essen. Tessa Mallon Bärbel Bichel (54, v.l.) Jacky Schulz (26) und Jo-Ann (20) versorgen die Fans mit Essen.

12.50 Uhr: Annika Johansson arbeitet am Fanartikel-Stand. Seit um 8 Uhr ist sie hier, seit 9.30 Uhr läuft der Verkauf. Mehr als 6000 Aufstiegsshirts und Schals gibt es hier. Und natürlich ist sie auch Fan. „Mega geil, dass beide Teams den Aufstieg geschafft haben und beide in der ersten Liga dabei sind“, sagt sie. Annika freut sich auf die Derbys, die in der kommenden Saison wieder anstehen. Ein bisschen findet sie es schade, dass sie heute arbeitet und nicht mitfeiern kann. Aber immerhin hat sie von ihrem Stand aus einen guten Blick auf den Rathausbalkon.

Annika Johansson (32) verkauft HSV-Artikel Tessa Mallon Annika Johansson (32) verkauft HSV-Artikel

12.39 Uhr: Die Teams wollen sich gegen 18.45 Uhr auf großen Trucks mit Musik in Bewegung setzen und einmal um die Binnenalster ziehen, um sich bis etwa 21 Uhr bei den Fans für die Unterstützung zu bedanken. Nach dem Start am Jungfernstieg über den Ballindamm wird es noch am Gänsemarkt eine Kundgebung geben. Der HSV bat seine Fans in einer Mitteilung darum, sich auf der gesamten Strecke zu verteilen. Die genaue Route: Ecke Ballindamm/Bergstraße – Ballindamm – Lombardsbrücke – Esplanade – Dammtorstraße – Gänsemarkt – Jungfernstieg – Ende.

12.35 Uhr: Langsam füllt es sich. Kaum jemand ist ohne HSV-Schal hier, viele Fans tragen das Aufstiegs-Shirt. Der Duft von Bratwurst liegt in der Luft. Nun beginnt auch die Polizei, über den Platz zu patrouillieren. Die Stimmung ist entspannt und ruhig, in erster Reihe vor dem Rathaus sind noch Plätze frei. Eine Gruppe Jugendlicher hat eine Musik-Box dabei und lässt laut HSV-Songs laufen.

Direkt vor dem Rathaus sind jetzt noch Plätze frei Tessa Mallon Direkt vor dem Rathaus sind jetzt noch Plätze frei

12.30 Uhr: Wer auf dem Rathausmarkt ein Getränk bestellt, bekommt es in einem HSV-Aufstiegsbecher serviert. Die Preise: Alster, Bier, Cola, Sprite – 5 Euro (0,5 Liter), Wasser 0,3 Liter kostet 2 Euro.

Diese Aufstiegs-Becher werden ausgeschenkt hfr Diese Aufstiegs-Becher werden ausgeschenkt

12.19 Uhr: Seit 8.30 Uhr ist diese fröhliche Gruppe schon auf dem Rathausmarkt. Steffen Grusa (42), Dennis Pfannkuche (41), Maik Greifenberg (41), Maren Rügenberg (23) und Marco Hükenberg sind stolze Dauerkarten-Besitzer und können es kaum erwarten, ihre Mannschaft zu feiern. Warum sie Fans sind: „Weil der HSV einfach ein geiler Verein ist und weil das Stadion auch geil ist, ein richtiges Schmuckstück.“ Warum der Aufstieg endlich geklappt hat? „Es hat geknistert und das Team hat super zusammengespielt, sie haben sich total entwickelt. Polzin ist ein super Trainer“, sagen sie. Für den großen Tag ihrer Mannschaft haben sie sich extra Urlaub genommen.

Steffen Grusa (42, v.l.), Dennis Pfannkuche (41), Maik Greifenberg (41), Maren Rügenberg (23) und Marco Hükenberg feiern schon seit 8.30 Uhr auf dem Rathausmarkt Tessa Mallon Steffen Grusa (42, v.l.), Dennis Pfannkuche (41), Maik Greifenberg (41), Maren Rügenberg (23) und Marco Hükenberg feiern schon seit 8.30 Uhr auf dem Rathausmarkt

12.06 Uhr: Mittlerweile sind ein paar Hundert HSV-Fans auf dem Rathausmarkt, um sich die besten Plätze zu sichern. Entspannte Atmosphäre, die Absperrungen sind noch nicht in Kraft, viele Berufstätige und Touristen schlendern ebenfalls über den Platz und gucken teilweise verwundert, was hier wohl los ist.

HSV-Fan Pascal Luhn kommt aus Thüringen und hat sich dort um 6 Uhr morgens in den Zug gesetzt. Tessa Mallon HSV-Fan Pascal Luhn kommt aus Thüringen und hat sich dort um 6 Uhr morgens in den Zug gesetzt.

11.52 Uhr: Einer der ersten Fans auf dem Rathausmarkt ist Pascal Luhn (30). Er ist HSV-Fan seit 2001 und kommt aus Thüringen. Um 6 Uhr ist er heute in den Zug gestiegen, um die Sause auf dem Rathausmarkt mitzuerleben – und um einen Platz ganz vorn zu ergattern. Ein Teil seiner Familie kommt aus Hamburg, und so kam es, dass er als kleiner Junge zum ersten Mal im Volkspark war. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt er. Er freut sich darauf, heute die Mannschaft zu bejubeln und kräftig zu feiern. Und was erhofft er sich für die neue Saison? „Klassenerhalt ist das oberste Ziel“, sagt er. Pascal hat sich schon mit einem Bier auf den Tag eingestimmt – und bei dem einen soll es aber nicht bleiben, sagt er.

ALLE INFOS AUF EINEN BLICK ???



Damit wir heute Abend alle gemeinsam eine legendäre Aufstiegsparty am Rathaus und an der Binnenalster (ab ca. 18.45 Uhr) erleben können, gilt es einige Hinweise zu beachten:



– Der Aufzug findet unter dem Motto „Der HSV steht ein für eine… pic.twitter.com/BCRBU5OhiT — Hamburger SV (@HSV) May 19, 2025

11.31 Uhr: Noch ist auf dem Rathausmarkt wenig los. Bier-Buden und Bretzelstände werden aufgebaut, mobile Toiletten aufgestellt. Die ersten Fans sind aber schon da.

Noch ist der Rathausmarkt leer. Die Absperrgitter stehen schon. Tessa Mallon Noch ist der Rathausmarkt leer. Die Absperrgitter stehen schon.

11.17 Uhr: Die Polizei rechnet mit bis zu 120.000 Fans. Doch der Rathausmarkt bietet nur Platz für einen Teil (laut Veranstalter ca. 40.000) dieser Masse, der Bereich soll aus Sicherheitsgründen entsprechend abgesperrt und die Zugänge kontrolliert werden. Wer die beiden Aufstiegs-Teams also aus nächster Nähe bejubeln möchte, sollte entsprechend früh da sein. Das Mitbringen von Taschen und Rucksäcken sei nicht erlaubt. Die Polizei weist zudem darauf hin, dass das Starten von Drohnen auf dem gesamten Gebiet nicht erlaubt ist.