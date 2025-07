Jimi Blue Ochsenknecht: Jetzt lernt er diverse Knäste von innen kennen

Zu seinem Geburtstag ließ es Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht im Jahr 2021 ordentlich krachen. Drei Tage lang feierte er in einem Luxushotel in Tirol (Österreich). Die Rechnung dafür bezahlte er aber nie. Deswegen saß er zuletzt knapp zwei Wochen lang in Hamburg in Untersuchungshaft, ehe am Montag einem Auslieferungsantrag nach Österreich stattgegeben wurde. Der 33-Jährige wird in den kommenden Tagen noch weitere Haftanstalten von innen sehen.

Ochsenknechts Auslieferung hat laut „Bild“-Zeitung am Dienstag begonnen. In einem Gefangenenbus ging es am Morgen in Richtung Innsbruck in Österreich. Auf dieser Tour wird Ochsenknecht weitere Knäste im Bundesgebiet von innen kennenlernen. Wegen bestimmter Vorschriften der Arbeitszeiten der begleitenden Justizangestellten werden immer nur Etappen gefahren. Die erste davon endete am Dienstagnachmittag in der JVA Hannover. Von hier aus wird am Mittwoch die nächste Etappe folgen.

Die vorerst letzten Tage in Freiheit hatte Ochsenknecht vor rund zwei Wochen in Dubai erlebt. Als der Sohn des bekannten Schauspielers Uwe Ochsenknecht („Das Boot“) in Hamburg landete, wurde er direkt am Flughafen festgenommen.

Jimi Blue Ochsenknecht: Festnahme am Hamburger Flughafen

Er soll im Dezember 2021 in einem Luxushotel in Tirol eine Zeche von rund 14.000 Euro hinterlassen und trotz Zahlungsaufforderungen und Bekundungen, zahlen zu wollen, die Rechnung nie beglichen haben. Als auch eine gerichtliche Zahlungsaufforderung ergebnislos verstrich, wurde in Österreich ein europäischer Haftbefehl ausgestellt – und bei seiner Landung in Hamburg durch die Bundespolizei vollstreckt.

In diesem Hotel in Tirol hatte Jimi Blue Ochsenknecht gefeiert – ohne zu bezahlen, wie der Besitzer sagt. Collage:picture alliance/TNN/Geisler-Fotopress In diesem Hotel in Tirol hatte Jimi Blue Ochsenknecht gefeiert – ohne zu bezahlen, wie der Besitzer sagt.

Seither saß Ochsenknecht in einer Zelle im Hamburger Untersuchungsgefängnis (Neustadt). Die österreichischen Behörden hatten zudem einen Auslieferungsantrag gestellt, dem am Montag stattgegeben wurde. Die Rechnung ist Ochsenknechts Management zufolge mittlerweile beglichen. Gezahlt habe das Geld nach Aussage von Ochsenknecht bei Instagram seine Ex-Freundin Yeliz Koc.