Horoskop morgen: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Horoskop für Montag, 17. November 2025

Horoskop heute: Widder

Machen Sie sich vormittags keine Illusionen in Bezug auf andere Menschen, lassen Sie sich nicht einwickeln! Ab dem späteren Nachmittag steigt Ihre Leistungskurve deutlich an!

Horoskop heute: Stier

Am späten Vormittag bekommen Sie eine Chance in der Liebe. Verstecken Sie sich nicht! Lassen Sie den Tag mit einem schönen Glas Wein zu Hause ausklingen!

Horoskop heute: Zwillinge

Versuchen Sie morgens, sich an Ihre Träume zurückzuerinnern. Sie können wertvolle Anregungen gewinnen. Am frühen Abend geben Sie einem anderen Menschen einen Anstoß.

Horoskop heute: Krebs

Der Tag bleibt für Sie ruhig. Erledigen Sie am Vormittag anstehende Arbeiten. Nehmen Sie sich für den Nachmittag nichts vor. Abends sollten Sie nicht versuchen, Nähe zu erzwingen.

Horoskop heute: Löwe

Ein Zusammentreffen mit älteren Menschen hat langfristig günstige Auswirkungen. Wenn dabei zunächst Konflikte entstehen, sollten Sie diese erst etwas später endgültig lösen.

Horoskop heute: Jungfrau

Gönnen Sie sich immer wieder Ruhepausen. Überfordern Sie sich körperlich nicht. Nachmittags sollten Sie sich zu einem Fehler bekennen und einen Schaden wiedergutmachen.

Horoskop heute: Waage

Heute kann es hoch hergehen. Sie müssen mit Zeitdruck klarkommen. Behalten Sie den Überblick! Nachmittags wird es ruhiger. Wehren Sie sich abends gegen Übergriffe.

Horoskop heute: Skorpion

Nutzen Sie heute Ihre Fantasie zur Lösung anstehender Probleme, setzen Sie Ihre Kreativität ein! Vor allem vormittags erfassen Sie intuitiv, wie Sie weiterkommen können.

Horoskop heute: Schütze

Morgens haben Sie guten Aufwind und viel Kraft. Nutzen Sie eine berufliche Chance. Zum Abend hin können Spannungen entstehen. Geduld in der Partnerschaft!

Horoskop heute: Steinbock

Schonen Sie sich tagsüber, muten Sie sich nicht zu viel zu! Ab mittags können Sie ohne großen Aufwand nette Erfolge haben. Abends macht man Ihnen einen interessanten Vorschlag.

Horoskop heute: Wassermann

Sie neigen dazu, sich um des lieben Friedens willen unterzuordnen. Behalten Sie Ihre eigenen Ziele im Auge, verraten Sie Ihre Ideale nicht. Verhalten Sie sich abends besonnen.

Horoskop heute: Fische

Im Lauf des Vormittages lösen sich Spannungen auf. Nachmittags sollten Sie sich körperlich nicht zu viel zumuten, meiden Sie ungewohnte Anstrengungen! Der Abend bleibt ruhig.