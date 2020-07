Horoskop heute: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Wann Überraschungen anstehen, was für Konflikte drohen und wann es günstig ist, etwas Neues zu wagen – das können Sie täglich auf MOPO.de nachlesen. Hier gibt es das tägliche Horoskop!

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen!

Horoskop heute für Montag, 6. Juli 2020

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Vormittags sollten Sie sich einer Entscheidung nicht unterwerfen, ohne Ihre eigene Meinung eingebracht zu haben. Schützen Sie sich abends vor Übergriffen durch andere Menschen.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie sind heute gesundheitlich nicht voll auf der Höhe und sollten sich etwas schonen. Meiden Sie vor allem nachmittags ungewohnte Belastungen. Setzen Sie sich keinem Stress aus.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie sind heute voll Unternehmungslust und Tatendrang. Auf andere wirken Sie ausgesprochen anregend. Nutzen Sie die Mittagszeit, um sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Am späteren Vormittag können Sie in einem Gespräch die Gegensätze ausgleichen und vermitteln. Lassen Sie sich am frühen Abend nicht als Prellbock missbrauchen!

Tageshoroskop für alle zwölf Sternzeichen (Symbolbild) imago images / Panthermedia Foto:

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Verlassen Sie sich heute nur auf sich selbst, erwarten Sie nichts von anderen. Dann sind Sie nachmittags sicherer vor eventuellen Aufregungen. Verlieren Sie vormittags keine Zeit!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Lassen Sie sich heute von Ihren Wünschen und Hoffnungen motivieren, glauben Sie an sich! Am späten Vormittag und über die Mittagszeit haben Sie Chancen auf schnelle Erfolge.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Wenn Sie sich heute nur auf Ihre eigene Kraft verlassen, können Sie weit kommen. Nachmittags können Sie eine turbulente Situation klug zu Ihrem eigenen Vorteil nutzen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Lassen Sie sich heute nicht von Menschen vereinnahmen oder erpressen, die nur den eigenen Nutzen im Auge haben. Suchen Sie abends den Kontakt zu Menschen, die Sie aufbauen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Heute können Sie einen neuen Anfang wagen! Sie haben den nötigen Rückenwind und bekommen rasch wieder Boden unter die Füße. Lassen Sie sich abends begeistern!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Vormittags sollten Sie in einem Gespräch Festigkeit beweisen. Bereiten Sie sich vor, überlegen Sie sich gute Argumente für Ihr Tun! Sorgen Sie abends aktiv für Harmonie!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Hadern Sie nicht mit sich, wenn Sie Ihren eigenen Erwartungen nicht genügen, legen Sie keine übertriebenen Maßstäbe an sich selbst an. Erfreuen Sie andere mit einem netten Geschenk.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

In der Partnerschaft und im Umgang mit anderen sollten Sie heute die Harmonie erhalten. Beweisen Sie vor allem nachmittags Ihren Teamgeist! Abends haben Sie eine gute Idee.