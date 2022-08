Horoskop heute: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 11. August 2022

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Bis zum späteren Nachmittag sollten Sie mit Ihren Energien haushalten. Abends können Sie viel Spaß mit anderen Menschen haben. Denken Sie aber an den nächsten Morgen!

Horoskop heute: Stier (24.4. bis 20.5.)

Nutzen Sie die Morgenstunden, um Ihre Vorhaben zu verwirklichen. Tagsüber und abends sollten Sie sich nicht in Streitigkeiten verwickeln lassen. Haben Sie Geduld in der Liebe!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Setzen Sie sich nach Kräften ein. Ihre Leistung wird anerkannt, Sie dürfen Förderung erwarten. Am späten Abend kann Ihnen ein Freund unerwartet einen wertvollen Hinweis geben.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Tagsüber sollten Sie sich heute nur auf sich selbst verlassen. Arbeiten Sie vormittags konzentriert an der Umsetzung einer Idee. Abends haben Sie gemeinsam mit anderen Erfolg.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Ordnen Sie sich heute unter, es ist zu Ihrem Vorteil. Abends sollten Sie in der Partnerschaft das Gespräch suchen. Sie dürfen mit positivem Entgegenkommen rechnen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Nehmen Sie Reibereien mit Ihren Mitmenschen heute nicht zu ernst. Nachmittags hat eine Auseinandersetzung wenig Sinn. Am späten Abend wird Streit beigelegt!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Morgens und vormittags haben Sie hervorragende Chancen in allen Bereichen. Packen Sie an, was der Lösung oder Weiterentwicklung bedarf. Pokern Sie ruhig etwas höher!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie müssen sich heute in Ihrer Partnerschaft entschlossener durchsetzen. Zeigen Sie nachmittags, dass Sie Prinzipien haben! Abends sollten Sie von sich aus einen Schritt nachgeben.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Genießen Sie diesen Tag. Verbringen Sie ihn mit unbeschwerten Menschen. Versuchen Sie, Zeit zu gewinnen, wenn man nachmittags eine Entscheidung von Ihnen erzwingen will.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie dürfen sich heute nicht verzetteln und müssen um Ihre Konzentration ringen. Lassen Sie sich am frühen Nachmittag nicht zu einem Fehler verleiten, der Sie viel kosten kann!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie können heute recht aufgedreht und unruhig sein. Verraten Sie in Ihrer Begeisterung für eine Sache keine Geheimnisse. Gehen Sie abends in sich, suchen Sie die Ruhe.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie behalten den Überblick, auch wenn andere die Nerven verlieren oder sich von ihren Sorgen auffressen lassen. Geben Sie Ratschläge, wie sich eine verfahrene Lage lösen lässt.