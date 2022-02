Horoskop heute: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 22. Februar 2022

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Schauen Sie heute bewusst auf die schönen Seiten des Lebens. Sie freuen sich am Genuss und können einen traumhaften Tag verbringen. Lassen Sie sich spätabends nicht ausnutzen.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Verzetteln Sie sich heute nicht und reiben Sie sich nicht an anderen auf! Sie brauchen mehr Pausen als sonst, um konzentriert zu sein. Abends finden Sie einen Kompromiss.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Konzentrieren Sie sich heute auf Ihre eigenen Angelegenheiten. Lassen Sie andere allein mit ihren Problemen fertig werden. Weichen Sie aus, wenn man Sie auf etwas festnageln will.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Sie laufen heute zu einer sehr guten Form auf. Bleiben Sie aber im Hintergrund und wirken Sie von dort aus. Lassen Sie sich am frühen Nachmittag von niemandem ablenken.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Über Mittag haben Sie eine Idee, die weitreichende Folgen haben kann. Bringen Sie den Mut auf, den ersten Schritt zu ihrer Verwirklichung zu tun! Abends bekommen Sie Unterstützung!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Weichen Sie am Morgen drohenden Konflikten aus. Ein Kampf lohnt sich nicht. Abends neigen Sie zu Übertreibungen. Treten Sie bescheiden auf, halten Sie sich lieber zurück!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Vormittags sollten Sie in einem Gespräch Festigkeit beweisen. Bereiten Sie sich vor, überlegen Sie sich gute Argumente für Ihr Tun! Sorgen Sie abends aktiv für Harmonie!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

In der ersten Tageshälfte sollten Sie anderen gegenüber großzügig sein, auch in finanzieller Hinsicht. Abends können Sie in Ihrer Partnerschaft einen positiven Wandel bewirken.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Ein innerer Konflikt kann sich heute bedenklich zuspitzen. Ziehen Sie sich ab dem frühen Nachmittag immer wieder etwas zurück. Handeln Sie in der Partnerschaft tolerant.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie können heute aus eigener Kraft gute Fortschritte machen. Erwarten Sie aber von außen nicht zu viel. Verlieren Sie sich abends nicht in unbegründeten Hoffnungen!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie haben heute immer wieder Phasen, in denen Sie sich ernste Gedanken machen. Stellen Sie sich selbst eine Frage! Im Lauf der nächsten Tage entwickelt sich von selbst die Antwort.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie können uneigennützig zum Erfolg eines anderen beitragen und sich so dessen langfristige Sympathie sichern. Abends sollten Sie in der Partnerschaft gelassen bleiben.