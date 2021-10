Horoskop heute: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 2. Oktober 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Über Mittag bekommen Sie einen wichtigen Impuls, der Sie zum Durchhalten und Weitermachen anregt. Entwickeln Sie nachmittags zusammen mit anderen einen raffinierten Plan!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Nutzen Sie die Zeit bis Mittags für wichtige Unternehmungen und Erledigungen. Nachmittags kann es mit anderen zu Reibereien kommen. Lassen Sie sich nicht provozieren!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Machen Sie sich keine Gedanken, wenn Sie heute keine besondere Lust auf andere Menschen haben. Meiden Sie abends alles, was Sie verunsichern oder stören könnte.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Setzen Sie sich bis zum frühen Nachmittag voll ein, holen Sie Versäumtes und Liegen gebliebenes nach. Nutzen Sie Chancen, zum Erfolg zu kommen, mit aller Entschlossenheit!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Im Job kann sich heute eine unerwartete Wende ereignen, durch die Sie in der nächsten Zeit mehr Mühe haben. Kümmern Sie sich nur um das Wichtigste, verschwenden Sie keine Kraft!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Heute ist nicht so recht Ihr Tag. Vormittags drohen Reibereien mit Vorgesetzten. Verhalten Sie sich diplomatisch. Seien Sie mittags vorsichtig im Straßenverkehr, suchen Sie abends Ruhe.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Kümmern Sie sich vormittags um häusliche Angelegenheiten, schenken Sie Ihrer Familie Zeit. Nachmittags und abends sollten Sie sich Ruhe gönnen. Gehen Sie früh schlafen!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Lassen Sie sich vormittags nicht verwirren, halten Sie Ordnung in Ihren Angelegenheiten! Abends haben Sie ein schönes Erfolgserlebnis und entwickeln neue Perspektiven für sich.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Gehen Sie heute bei allem, was Sie machen, methodisch vor, kleine Schritte bringen Sie sicherer zu Ihrem Ziel. Am frühen Abend sollten Sie einem Gespräch nicht ausweichen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie können eine schwierige Situation am frühen Nachmittag erfolgreich meistern. Arbeiten Sie aktiv an Klärungen und Lösungen. Erwarten Sie abends in der Liebe nicht zuviel.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie kommen mit der Unruhe, die dieser Tag mit sich bringen kann, nicht immer gut zurecht. halten Sie Abstand, lassen Sie sich nicht überfordern. Gehen Sie geduldiger mit anderen um!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Handeln Sie vormittags zielstrebig, Sie erreichen, was Sie sich vorgenommen haben. Abends sollten Sie sich um Ausgeglichenheit bemühen. Stiften Sie keine Unruhe bei anderen.