Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 8. Oktober 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Über Mittag haben Sie eine Chance in der Liebe oder in Ihrer Partnerschaft vollzieht sich eine erfreuliche Wende. Steigern Sie sich abends in einen Konflikt nicht zu sehr hinein.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie haben vormittags gute Ideen, setzen sich damit aber kaum durch. Üben Sie bis zum Nachmittag in keiner Weise Druck aus! Sie könnten sich eine Sympathie auf Dauer verscherzen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Wenn Sie sich heute nur auf Ihre eigene Kraft verlassen, können Sie weit kommen. Nachmittags können Sie eine turbulente Situation klug zu Ihrem eigenen Vorteil nutzen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Beweisen Sie heute Toleranz mit den Menschen in Ihrer Umgebung. Gönnen Sie jedem seinen Spaß, mischen Sie sich nicht ein. Abends sollten Sie mit Alkohol maßvoll umgehen!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Fordern Sie heute nicht zuviel von sich. Im Interesse Ihrer Gesundheit sollten Sie genug Ruhepausen einlegen. Abends scheitern Sie, wenn Sie versuchen, etwas zu erzwingen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Vormittags setzen Sie sich auch in den schwierigsten Situationen fast spielerisch durch! Spielen Sie heute Ihren Vorteil aus! Abends haben Sie berechtigten Grund zur Hoffnung.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Verlassen Sie sich vormittags auf Ihr Gefühl, wenn Sie eine Entscheidung treffen müssen. Am späten Abend kommen Sie einem anderen Menschen seelisch unerwartet nahe.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Nachmittags schaffen Sie es, Harmonie herzustellen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse der Menschen in Ihrer Umgebung ein. Spätabends dürfen Sie sich nicht in Zugzwang bringen lassen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Lassen Sie es heute ruhig angehen, nehmen Sie sich nicht zuviel vor. Nachmittags sollten Sie in einem Gespräch sachlich bleiben und sich nicht von Vorurteilen lenken lassen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Untertags bleibt es lebhaft, die Stimmung ist aber gut, um neue Kontakte anzuknüpfen oder gemeinsam Pläne auszuspinnen. Lassen Sie sich am späteren Abend nicht erpressen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Nehmen Sie die Chancen und Gelegenheiten entschlossen wahr, die sich Ihnen heute bieten! Am frühen Nachmittag können Sie aus eigener Kraft neuen Freiraum für sich schaffen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Der Morgen ist heute für Sie am besten. Machen Sie es sich schön, verbringen Sie ihn in Ruhe. Ab dem späten Vormittag drohen immer wieder Reibereien. Der Klügere gibt nach!