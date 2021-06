Horoskop am Montag: So stehen die Sterne am 1. Juni für Sie

Wann Überraschungen anstehen, was für Konflikte drohen und wann es günstig ist, etwas Neues zu wagen – das können Sie täglich auf MOPO.de nachlesen. Hier gibt es das kostenlose tägliche Horoskop!

Horoskop für Dienstag, 1. Juni 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Der Vormittag bleibt ruhig, Sie finden entspannt in Ihr Gleis. Nachmittags und abends sollten Sie Konfrontationen meiden. Lassen Sie sich in der Partnerschaft nicht reizen.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie haben einen guten Tag vor sich und können kraftvoll voranschreiten. Erledigen Sie liegen gebliebene Arbeiten und schaffen Sie sich so Freiräume für neue Projekte!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Entfalten Sie sich heute im Hintergrund. In der direkten Konfrontation könnten Sie anderen unterlegen sein. Am späteren Nachmittag haben Sie eine schöne Chance in der Liebe!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)



Sie sollten eine anstehende Entscheidung heute fällen. Drücken Sie sich nicht vor unbequemen Schritten, wenn Sie so zu mehr Selbstbestimmung und Unabhängigkeit finden.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Treffen Sie heute keine wichtigen Entscheidungen. Lassen Sie sich auf nichts ein, auch wenn man versucht, Sie mit einem interessanten Angebot zu ködern. Sie könnten viel verlieren!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie haben heute ein sehr starkes Gespür für die geheimen Absichten und Gedanken anderer. Vor allem vormittags können Sie diese Gabe einsetzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Verrennen Sie sich heute nicht in ein Vorurteil, richten Sie sich nur danach, wie sich ein anderer Mensch Ihnen gegenüber verhält. Denken Sie spätabends über einen Neuanfang nach!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Bleiben Sie heute kritisch, wenn man Sie für die Mitwirkung an einem Vorhaben gewinnen will. Gehen Sie sicher, dass man Sie nicht nur ausnutzen oder übervorteilen will.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Holen Sie heute einen anderen auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn er sich überschätzt. Abends dürfen Sie nicht unachtsam oder überstürzt handeln. Seien Sie vorsichtig!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)



Machen Sie sich einen aktiven, abwechslungsreichen Tag! Sie können sich bestens amüsieren! Meiden Sie abends Menschen, die nervös oder aggressiv auf Sie wirken.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)



Lassen Sie sich am frühen Nachmittag nicht in Wortgefechte oder Streitigkeiten verwickeln, gehen Sie nicht zu sehr auf Widersprüche ein. Lassen Sie sich abends nicht täuschen!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Geben Sie heute anderen Menschen Anregungen, um rascher zu Fortschritten zu kommen. Nehmen Sie es abends nicht übel, wenn man sich nicht in jedem Punkt nach Ihnen richtet