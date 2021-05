Horoskop am Dienstag: So stehen die Sterne am 25. Mai für Sie

Wann Überraschungen anstehen, was für Konflikte drohen und wann es günstig ist, etwas Neues zu wagen – das können Sie täglich auf MOPO.de nachlesen. Hier gibt es das kostenlose tägliche Horoskop!

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt's täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 25. Mai 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

In der ersten Tageshälfte sollten Sie anderen gegenüber großzügig sein, auch in finanzieller Hinsicht. Abends können Sie in Ihrer Partnerschaft einen positiven Wandel bewirken.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

In den nächsten Tagen kann Zeitdruck entstehen, wenn Sie heute nicht vorbeugen. Bereiten Sie anstehende Unternehmungen sehr gut vor, planen Sie Verzögerungen mit ein.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie haben auch heute noch kräftigen Auftrieb. Gehen Sie vormittags daran, eine gute Idee weiter auszufeilen. Am frühen Nachmittag erfahren Sie wichtige Neuigkeiten.

Video: Diese Sternzeichen sind tiefenentspannt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Glomex, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Glomex angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)



Halten Sie sich heute mit leichten Mahlzeiten fit, bewegen Sie sich immer wieder etwas, um Ihren Kreislauf anzukurbeln. Fordern Sie abends von anderen keine Altschulden ein.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Vormittags haben Sie die Möglichkeit, Harmonie und gute Stimmung zu erzeugen. Suchen Sie das Gespräch, gehen Sie von sich aus einen Schritt auf andere zu.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihnen heute der rechte Antrieb fehlt. Am späten Nachmittag sollten Sie tolerant sein, wenn andere Menschen eigene Wege gehen wollen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Lassen Sie sich von der Unbefangenheit, mit der Ihnen andere heute begegnen, nicht verwirren. Beteiligen Sie sich an gemeinsamen Unternehmungen, kapseln Sie sich nicht ab!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Ein Wunsch kann sich heute unerwartet erfüllen. Nehmen Sie am späten Vormittag ein Angebot ruhig an. Halten Sie abends die Augen offen, Sie können eine Chance bekommen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie sind heute reizbarer als gewöhnlich und empfinden schon kleine Übertretungen anderer als persönlichen Angriff. Bleiben Sie vor allem abends gelassen, weichen Sie Streit aus!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)



Untertags können sich Ihnen gute geschäftliche und finanzielle Gelegenheiten bieten. Der Abend wird nach einem möglicherweise heftigen Seelengewitter später noch harmonisch.

Video: Das hat es mit der Schicksalszahl auf sich

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Glomex, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Glomex angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)



Etwas Sport oder Bewegung wirkt heute besonders günstig auf Sie. Dabei sollten Sie allerdings nicht übertreiben. Halten Sie abends Maß beim Essen und Trinken.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Mit Entschiedenheit und Zielgerichtetheit können Sie heute Ihre Vorhaben verwirklichen. Nachmittags erkennen Sie intuitiv eine Chance. Handeln Sie mehr aus dem Bauch heraus!