Horoskop am 3. Juni: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Wann Überraschungen anstehen, was für Konflikte drohen und wann es günstig ist, etwas Neues zu wagen – das können Sie ab sofort täglich auf MOPO.de nachlesen. Wir starten mit unserem kostenlosen Horoskop!

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen!

Ihr Horoskop für Mittwoch, 3. Juni 2020

Horoskop Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie haben einen friedvollen Tag vor sich. Machen Sie es sich nach einem ausgiebigen Frühstück zu Hause gemütlich oder unternehmen Sie etwas mit Ihrer Familie oder guten Freunden.

Horoskop Stier (21.4. bis 20.5.)

Machen Sie sich heute intensive Gedanken über Ihre Lebensführung und was Sie daran aus eigener Kraft verbessern können. Warten Sie nicht, bis die Umstände Sie dazu zwingen!

Horoskop Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie haben einen guten Tag vor sich und können sich weitgehend ungehindert entfalten. Nachmittags dürfen Sie eine erfreuliche Überraschung erwarten. Nutzen Sie eine Chance!

Horoskop Krebs (22.6. bis 22.7.)

Über Mittag haben Sie eine Chance in der Liebe oder in Ihrer Partnerschaft vollzieht sich eine erfreuliche Wende. Steigern Sie sich abends in einen Konflikt nicht zu sehr hinein.

Tageshoroskop für alle zwölf Sternzeichen

Horoskop Löwe (23.7. bis 23.8.)

Ein schwieriger Tag für das Geschäft und Verhandlungen. Sagen Sie nichts zu, verlieren Sie sich nicht in Spekulationen. Lassen Sie sich am späten Abend nicht zum Streit herausfordern.

Horoskop Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Vormittags haben Sie im Beruf die Gelegenheit, sich zu bewähren. Nachmittags müssen Sie Anregungen bringen, wenn Sie sich wünschen, dass andere mit Ihnen mitziehen.

Horoskop Waage (24.9. bis 23.10.)

Vormittags können Sie einen Fortschritt bewirken. Suchen Sie Gleichgesinnte, die Ihnen helfen. Nachmittags und Abends ist es friedlich. Freuen Sie sich an den schönen Dingen!

Horoskop Skorpion (24.10. bis 22.11.)

In der Partnerschaft sollten Sie in der kommenden Zeit viel Verständnis zeigen und Wärme geben. Öffnen Sie sich abends für die kleinen und großen Sorgen anderer Menschen.

Horoskop Schütze (23.11. bis 21.12.)

Bis zum späteren Nachmittag sollten Sie mit Ihren Energien haushalten. Abends können Sie viel Spaß mit anderen Menschen haben. Denken Sie aber an den nächsten Morgen!

Horoskop Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Machen Sie heute eine Bilanz, überdenken Sie, welche Möglichkeiten Sie haben und was Sie besser machen könnten. Vormittags erkennen Sie dann eine neue Chance für sich!

Horoskop Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie haben einen friedlichen Tag vor sich, es fällt Ihnen jedoch schwer, Kraft und Antrieb zu entwickeln. Bis zum späten Nachmittag dürfen Sie mit der Förderung durch andere rechnen.

Horoskop Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie haben heute eine besonders starke, ausgleichende Kraft, die Sie auch zum Wohle anderer einsetzen sollten. Nachmittags dürfen Sie mit einer glücklichen Wende rechnen.