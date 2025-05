Gertraud Bräuer. Anna Beuschel. Frieda Roblick. Ruth Schult. Sagen Ihnen diese Namen etwas? Wahrscheinlich nicht. Fritz Honka dagegen ist jedem in der Stadt geläufig, denn über Hamburgs schlimmsten Serienkiller sind unzähige Artikel und Bücher geschrieben und sogar Kinofilme gedreht worden. Für die Frauen jedoch, die er erdrosselte und deren Leichen er zerstückelt hinter der Wandverkleidung seiner Wohnung versteckte, hat sich jahrzehntelang niemand interessiert. Das ändert sich jetzt. Endlich. Was bislang niemand wusste: Zwei von ihnen hatten in der NS-Zeit viele Jahre im Konzentrationslager zugebracht. Hier ausführlich ihre tragischen Lebensgeschichten.