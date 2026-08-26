Nach Evakuierung, Abriss und Chaos hatten sich die Mieter der Holstenstraße 197 auf eine feste Bleibe gefreut – doch im Ersatzhaus wartet nun das nächste Problem.

Die Mieter der Holstenstraße 195/197 haben emotionale Wochen hinter sich. Zuerst wurde ihr Mehrparteienhaus abrupt evakuiert, sodass sie im Hotel unterkommen mussten. Dann wurde der hintere Teil des Hauses abgerissen und nach aktuellem Stand ist immer noch nicht klar, ob der vordere Teil gerettet werden kann und wann und ob sie jemals wieder in ihr Haus einziehen können. Daraufhin hat der Bauverein Altoba ein vorübergehendes Ersatzhaus angeboten, wo es nun aber Probleme mit dem Trinkwasser gibt.

Die Altoba bestätigt auf MOPO-Nachfrage, dass sich in dem angebotenen Wohnhaus in der Chemnitzstraße alte Rohre befinden, sodass in einem Teil der Wohnungen die zulässigen Blei-Grenzwerte für Trinkwasser überschritten werden, welche seit 2026 gelten. Als Maßnahme werden, laut Altoba, nun die Trinkwasserleitungen vor der Wiederinbetriebnahme gespült und beprobt. Ausgetauscht werden die Rohre nicht, das sei baulich nicht sinnvoll.

Die Altoba schätzt die Vorlaufzeit auf 2–3 Wochen und rechnet mit einem Bezug der Mietergemeinschaft noch im September. Den Mietern, die in betroffene Wohnungen ziehen werden, empfiehlt die Altoba, „ihren Trinkwasserbedarf über Mineralwasser abzudecken“. Ein direkter Austausch zwischen Mietergemeinschaft und Altoba bestehe und der Bleigehalt der Rohre sei zu keinem Zeitpunkt ein Geheimnis gewesen, so die Altoba.

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Wie ist die aktuelle Lage in der Holstenstraße 197?

Am Abriss-Haus in der Holstenstraße fand am vergangenen Mittwoch (19. August) eine gemeinsame Begehung durch den Prüfstatiker und den vom Eigentümer beauftragten Statiker statt. Die Auswertung der Begehung, der Ergebnisse und der dabei erstellten Drohnenbilder erfolgte bereits. „Dabei wurde deutlich, dass die Standsicherheit der Nachbargebäude derzeit weiterhin nicht sicher gewährleistet werden kann“, so das Bezirksamt Altona zur MOPO.

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Nun seien weitere Maßnahmen erforderlich. Vor allem ein spezifischer Stahlträger am zerstörten Auflager müsse gestützt werden, da dieser derzeit die gesamte Last des Hauses trägt. Laut Bezirksamt wurde das erforderliche Konzept für diese Maßnahmen mittlerweile erarbeitet und es werde derzeit „Schritt für Schritt“ umgesetzt. Erst wenn diese Arbeiten erledigt sind, kann die Situation im betroffenen Haus, aber auch in den Nachbarhäusern, neu bewertet werden. Den Mietern der Nachbarhäuser mit den Hausnummern 191/193 und 199, ist weiterhin das Betreten ihrer Häuser verboten.