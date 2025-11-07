mopo plus logo
Holsten/Paloma

Das Holsten-Areal in Altona (l.) und das Paloma-Viertel auf St. Pauli liegen beide seit Jahren brach und sind jetzt im Besitz von Quantum und Saga. Foto: MOPO-Collage: Quandt/dpa

  • Altona-Nord/St. Pauli

paidHolsten- und Paloma-Viertel: Warum schweigen Saga und Quantum?

Das Holsten-Areal in Altona und das Paloma-Viertel auf St. Pauli – zwei Problemfälle, die sich beide seit Kurzem in der Hand von Quantum und Saga befinden. Kann das gut gehen? Der Projektentwickler und das städtische Wohnungsunternehmen wollen auf den Grundstücken jeweils bis 2030 dringend benötigte Wohnungen bauen. Ob die später auch bezahlbar sind, daran melden zahlreiche Initiativen jetzt Zweifel an. Sie fordern, dass die Stadt beim Holsten-Areal durchgreift – denn für das Paloma-Viertel scheint es schon zu spät zu sein.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

