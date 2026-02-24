Jahrelang war der Preis für das Holsten-Areal in Altona von Spekulanten in die Höhe getrieben worden. Jetzt will der neue Eigentümer, ein Hamburger Konsortium, auf dem ehemaligen Gelände der Holsten-Brauerei endlich 2000 neue Wohnungen bauen. Die eine Hälfte soll Sozialwohnungen werden oder für Studierende und Azubis zur Verfügung stehen, die andere Hälfte frei finanzierter Wohnraum. Aber zu welchem Preis? Die MOPO hat nachgefragt und Experten um eine Einschätzung gebeten – mit ernüchterndem Ergebnis.





