mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Das Gelände der ehemaligen Holsten-Brauerei in Altona liegt immer noch brach.

Das Gelände der ehemaligen Holsten-Brauerei in Altona liegt immer noch brach. Foto: Florian Quandt

  • Altona

paidTausende neue Wohnungen in Altona: Aber wer wird sich die überhaupt leisten können?

kommentar icon
arrow down

Jahrelang war der Preis für das Holsten-Areal in Altona von Spekulanten in die Höhe getrieben worden. Jetzt will der neue Eigentümer, ein Hamburger Konsortium, auf dem ehemaligen Gelände der Holsten-Brauerei endlich 2000 neue Wohnungen bauen. Die eine Hälfte soll Sozialwohnungen werden oder für Studierende und Azubis zur Verfügung stehen, die andere Hälfte frei finanzierter Wohnraum. Aber zu welchem Preis? Die MOPO hat nachgefragt und Experten um eine Einschätzung gebeten – mit ernüchterndem Ergebnis.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test