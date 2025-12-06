mopo plus logo
Auf dem Holsten-Areal zeugen die Reste der historischen Gebäude von der Brauerei – von Neubauten keine Spur. Foto: Florian Quandt

  • Altona

paidHolsten-Areal: Stadt verzichtet erneut auf Vorkaufsrecht – Eigentümer schweigen

Die Stadt verzichtet offiziell auf ihr Vorkaufsrecht und gibt grünes Licht für den Verkauf des Holsten-Areals – das hat die MOPO jetzt auf Nachfrage erfahren. Jahrelang lag das Gelände in Altona brach, nun wird es ein Konsortium aus dem Immobilienunternehmen Quantum, dem städtischen Wohnungsbauer SAGA, der HanseMerkur Grundvermögen und der Hamburger Sparkasse (Haspa) entwickeln. Zuletzt hatten Hamburger Bürgerinitiativen noch vor diesem Schritt gewarnt. Sie befürchten, dass das Wohnen nur mit hohen Mieten möglich wird. Das Konsortium hält bisher entscheidende Details im Dunkeln.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

