Die Stadt verzichtet offiziell auf ihr Vorkaufsrecht und gibt grünes Licht für den Verkauf des Holsten-Areals – das hat die MOPO jetzt auf Nachfrage erfahren. Jahrelang lag das Gelände in Altona brach, nun wird es ein Konsortium aus dem Immobilienunternehmen Quantum, dem städtischen Wohnungsbauer SAGA, der HanseMerkur Grundvermögen und der Hamburger Sparkasse (Haspa) entwickeln. Zuletzt hatten Hamburger Bürgerinitiativen noch vor diesem Schritt gewarnt. Sie befürchten, dass das Wohnen nur mit hohen Mieten möglich wird. Das Konsortium hält bisher entscheidende Details im Dunkeln.





