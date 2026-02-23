Holsten-Areal: So sollen jetzt 700 günstige Wohnungen entstehen

Nachdem das Holsten-Areal in Altona jahrelang brachlag, will ein Konsortium aus mehreren Hamburger Unternehmen dort rund 2000 Wohnungen bauen. Für die ersten 700 haben Projektentwickler Quantum und das städtische Wohnungsunternehmen SAGA jetzt einen Vertrag geschlossen.

Quantum baut die Wohnungen, die SAGA wird sie „schlüsselfertig“ kaufen: Das gab Quantum am Montag bekannt. Zudem verhandeln beide Vertragspartner über eine weitere Tranche.

SAGA will auf Holsten-Areal viel preisgünstigen Wohnraum schaffen

„Wir freuen uns sehr, nach dem Paloma-Viertel auf St. Pauli nunmehr auch das Holsten-Areal in Altona gemeinsam mit unserem Partner Quantum erfolgreich entwickeln zu können. Weiterhin gilt, dass wir auf dem Holsten-Areal so viel preisgünstigen Wohnraum schaffen wollen wie möglich“, sagte Thomas Krebs, Sprecher des SAGA-Vorstands. „Zusammen mit allen Beteiligten ist es unser Ziel, zügig in die Realisierung zu kommen“, ergänzte Gerhard Schmidt, Vorstand bei Quantum.

Insgesamt sollen 50 Prozent der 2000 Wohnungen auf dem Holsten-Areal geförderte Wohnungen sowie Studierenden- und Auszubildendenwohnungen werden. Die andere Hälfte soll im frei finanzierten Wohnungsbau auf den Markt kommen. Das Investitionsvolumen beläuft sich laut Quantum auf rund eine Milliarde Euro. (mp)