Hoher Besuch in Hamburg: Das sind die Ehrengäste beim Matthiae-Mahl
Das Matthiae-Mahl gilt als das älteste noch gefeierte Festmahl der Welt. Der Hamburger Senat lädt dazu traditionell zwei Ehrengäste ein. Diesmal sind es Ex-Kanzlerin Merkel und EU-Ratspräsident Costa.
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Ratspräsident António Costa werden am Freitagabend als Ehrengäste beim traditionellen Matthiae-Mahl des Hamburger Senats im Rathaus erwartet.
Matthiae-Mahl: Rund 400 Gäste erwartet
Im Mittelpunkt des Festmahls stehe die Souveränität der Europäischen Union in der geopolitischen Zeitenwende, teilte der Senat mit.
Insgesamt werden bei dem Festmahl rund 400 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur erwartet. Das Matthiae-Mahl ist nach Angaben des Senats das weltweit älteste noch gefeierte Festmahl.
Name leitet sich von Matthias-Tag ab
Der Name bezieht sich auf den Matthias-Tag, den 24. Februar, der im Mittelalter als Auftakt des Geschäftsjahres galt: Die Senatoren bekamen neue Aufgaben, der neue Bürgermeister wurde aus ihren Reihen bestimmt. Erstmals sollen die Stadtväter das Matthiae-Mahl 1356 ausgerichtet haben. Die Tradition war aber von 1724 an mehr als 200 Jahre lang unterbrochen – die Gründe sind unklar.
Eingeladen werden heute immer ein ausländischer und ein deutscher Ehrengast. Im vergangenen Jahr waren EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera sowie die Wirtschaftswissenschaftlerin und „Wirtschaftsweise“ Monika Schnitzer ins Rathaus gekommen. (dpa/mp)
