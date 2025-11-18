Hohe Kosten: Wohnungsgenossenschaften in Hamburg können kaum noch bauen

Die Hamburger Wohnungsbaugenossenschaften schlagen Alarm: Neubauten werden für sie wegen explodierender Kosten zunehmend unbezahlbar – und damit auch für ihre Mitglieder.

Die Kosten seien derart gestiegen, „dass der Neubau bezahlbarer Wohnungen kaum mehr möglich ist“, sagte der Vorsitzende des Vereins Hamburger Wohnungsbaugenossenschaften, Matthias Saß. Die Genossenschaften zögen deshalb Sanierungen den Neubauten vor.

Baukosten treiben Mieten von Genossenschaften in die Höhe

Um Baukosten ohne Förderung zu decken, müsse etwa eine Kaltmiete von rund 16 Euro je Quadratmeter genommen werden. „Das ist unseren Genossenschaftsmitgliedern nur schwer zu vermitteln“, sagte Saß. In den Satzungen der Genossenschaften sei festgeschrieben, dass sie bezahlbaren Wohnraum anbieten müssten. „Eine Kaltmiete von 16 bis 20 Euro pro Quadratmeter ist aber nicht als bezahlbar zu bezeichnen.“

Laut dem Verein sind rund 20 Prozent aller Mietwohnungen in Hamburg Genossenschaftswohnungen. Insgesamt seien es 135.000. Die Netto-Kaltmiete je Quadratmeter liege im Schnitt bei 7,10 Euro. Die Genossenschaften haben den Angaben nach 230.000 Mitglieder.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) empfängt am Dienstagnachmittag die Allgemeine Deutsche Schiffszimmerer-Genossenschaft im Rathaus. Anlass ist das 150-jährige Bestehen der Genossenschaft, die den Angaben nach die älteste Hamburgs ist.

Verbandsdirektor: Volksentscheid hat Lage verschärft