Vom nördlichen Alsterrand bis zum Kleinen Grasbrook: Während der Innenministerkonferenz müssen Drohnen am Boden bleiben.

Am Mittwoch beginnt die Innenministerkonferenz (IMK) in Hamburg. Dafür wird über dem Stadtgebiet eine Drohnen-Flugverbotszone eingerichtet.

In einem Gebiet, das vom nördlichen Rand der Außenalster bis zum Kleinen Grasbrook südlich der Elbe und von der Sternschanze im Westen bis nach Borgfelde im Osten reicht, sei „der Betrieb unbemannter Luftfahrtsysteme“ bis zu einer Höhe von 1000 Fuß über Grund verboten, gab die Polizei Hamburg bekannt.

Grote erwartet auch Bundesverteidigungsminister Pistorius in Hamburg

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Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) empfängt von Mittwoch als amtierender IMK-Vorsitzender seine Ressortkollegen aus den anderen Bundesländern sowie Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) in der Hansestadt. Zum Abschluss der Konferenz am Freitag wird auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) erwartet.

Während der Konferenz würden besondere Sicherheitsmaßnahmen getroffen, die „der sicheren Durchführung des polizeilichen Einsatzes sowie dem Schutz der Teilnehmenden und der Bevölkerung“ dienten, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Dazu gehöre auch die Einrichtung der Drohnen-Flugverbotszone. (dpa/mp)